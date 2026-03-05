心梗併發心臟膈板破裂 高難度複合手術成功搶命

▲吳姓患者（中）及家屬昨天向醫師團隊表達謝意。（記者翁聿煌攝）

記者翁聿煌／新北報導

▲游皓鈞醫師說明醫療過程。（記者翁聿煌攝）

68歲吳姓退休男子平日有高血壓與高血脂病史，日前因胸悶與上腹悶痛持續2天未緩解，無法忍受下至急診就醫，經醫師檢查為嚴重急性心肌梗塞併發心室中膈缺損合併嚴重主動脈瓣膜逆流，醫院以跨專科團隊搶救後，挽回寶貴生命。

輔大醫院跨專科團隊合作

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞表示，團隊先為病患啟動心導管手術，成功放置支架打通阻塞血管，並同步置入主動脈氣球幫浦（IABP）減輕左心室負擔、增加冠狀動脈灌流，然而病患因忍痛時間過長，心肌已大面積壞死，轉入加護病房後，病人肺水腫急遽惡化，心臟超音波顯示，心肌梗塞造成「心室中膈缺損」，心臟中間的膈板破裂，左心室血液直接分流至右側肺循環，導致嚴重肺水腫與循環崩潰，更棘手的是，同時合併中度至重度主動脈瓣膜逆流，心臟負荷雪上加霜。

游皓鈞指出，患者病況急轉直下，腎功能快速惡化，心臟血管外科團隊評估後，且與家屬溝通後，團隊決定進行高難度的複合式心臟手術「主動脈瓣膜置換合併心室中膈缺損修補」手術。

游皓鈞表示，手術在建立體外循環後停止心跳，心外團隊先打開主動脈，以組織牛瓣膜完成主動脈瓣膜置換；隨後以「雙補片技術」牛心包膜與聚酯纖維（Dacron）補片修補破裂的心室中膈，為確保縫補牢固，必須同時打開左、右心室，自兩側將補片牢牢縫合，病人在急性期使用大量抗凝血與抗血小板藥物，加上腎功能不佳與全身發炎反應，止血極為困難，為確保安全，心外團隊採「暫緩關胸」策略，以紗布填塞壓迫止血，待隔日確認穩定後，才安全關閉胸骨。

游皓鈞指出，病患術後在外科加護病房8天照護下，肺水腫逐步改善，成功拔除呼吸器，腎臟開始恢復排尿，2週後轉出加護病房，再經3週的心肺復健與營養支持，病人終能自行步行出院。

