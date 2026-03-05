4成減重曾極端節食 醫：恐越減越胖

▲國健署建議，過重或肥胖族群，每週累計達250至300分鐘活動量，並搭配飲食調整，有助於改善體重與降低心血管疾病風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

▲國健署長沈靜芬（中）和肥胖醫學會理事長林文元（左），以及秘書長高湘涵指出，飲食管理、規律運動和專業評估藥物輔助，是減重金三角。 （記者羅碧攝）

響應3月4日世界肥胖日，台灣肥胖醫學會昨日公布「2026台灣肥胖認知大調查」結果指出，台灣每2人中就有1人屬於過重或肥胖，雖然9成減重者以飲食控制與運動為主要方式，但其中高達4成曾採取極端節食或不均衡飲食，例如大幅減少碳水化合物攝取、以少量食物取代正餐，恐導致營養代謝失衡、肌肉流失與基礎代謝下降，反而增加復胖風險。

台灣每2人 就有1人過重或肥胖

台灣肥胖醫學會的調查對象為全台20歲以上成年民眾，共回收有效樣本數1068份，結果顯示，民眾對肥胖症疾病意識提升，從2023年的66.7%，增加至今年的80%民眾認同肥胖應被視為疾病。然而，93.8%民眾以飲食加運動方式自行嘗試，僅21.7%接受專業醫療評估，呈現「認知提升、行動不足」落差。

此外，有87.5%民眾不清楚BMI≧24即屬過重族群。根據「2025台灣成人肥胖實證指引」，若過重以上族群經3至6個月生活型態調整仍無法達標，即建議就醫諮詢，但多數民眾並未掌握相關資訊。

國民健康署署長沈靜芬表示，隨著現代生活型態改變與飲食選擇日益豐富，國人過重與肥胖問題逐年增加。根據國民營養健康狀況變遷調查顯示，目前台灣約每2名成人就有1人有過重或肥胖問題，且18歲以上成人約有54%身體活動量不足，顯示飲食過量與運動不足已成為肥胖的重要原因。

飲食過量與運動不足 肥胖主因

台灣肥胖醫學會理事長林文元強調，世界衛生組織認定肥胖是「需要終身照護的慢性復發性疾病」，若缺乏專業醫療評估與個人化治療照護策略，往往容易陷入「反覆減重—復胖」惡性循環。

肥胖醫學會秘書長高湘涵指出，肥胖管理已朝向「醫療支持與科學管理」發展，飲食管理、規律運動與專業醫療評估構成長期體重控制的「減重黃金三角」。

高湘涵指出，1名40歲上班族因久坐外食、BMI達30合併三高，自行網購來路不明「瘦瘦針」施打，出現嘔吐與脫水等不適，停藥後迅速復胖。後經門診專業評估與個人化治療，搭配飲食與運動計畫及規律追蹤，3個月內體重穩定下降，三高指標同步改善。

