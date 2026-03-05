自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

暴吃紓壓胖到不孕 縮胃甩肉30公斤成功當媽

2026/03/05 05:30
暴吃紓壓胖到不孕 縮胃甩肉30公斤成功當媽

▲Yuki（中）在接受微創縮胃手術，成功甩肉30多公斤，長年困擾的不孕問題也隨代謝改善迎刃而解，順利懷孕，產下女兒。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

「以前一餐可以吃50顆水餃！」37歲的Yuki回想過去的飲食習慣仍難以置信，她曾嘗試埋線、瘦瘦針、減肥藥、代餐、斷食等各種減重方式都無效，直到5年前接受微創縮胃手術，成功甩肉逾30公斤，長年困擾的不孕問題也隨代謝改善迎刃而解。

Yuki昨在記者會上拿出過去的5XL褲子，如今已能穿下S號，笑說目標是「50歲要拍寫真集！」

術後胃容量變小 一根薯條飽整天

身高162公分的Yuki體重最高曾達85公斤、BMI達32.2。她說，從小受到「能吃就是福」觀念影響，逐漸養成過量進食的習慣，且常靠著吃來紓壓，也因此罹患多囊性卵巢綜合症並面臨不孕困擾，直到看見長輩因糖尿病併發症離世，才下定決心治療。

為她進行手術的馬偕醫院一般外科主治醫師王柏鈞表示，術前醫療團隊會進行完整評估，Yuki除肥胖外，也合併中重度脂肪肝，胰島素阻抗指數達4.2（正常值小於1.4），因此建議接受「腹腔鏡袖狀胃切除術」。

手術會切除約65%至75%的胃部，將原本約500至700c.c.的胃容量縮小至100至150c.c.，同時降低食慾。手術約2.5至3小時，住院5至7天，自費約8萬至10萬元。

Yuki術後9個月體重降至54公斤，BMI回到20.3，胰島素阻抗也降至0.9，代謝改善後恢復排卵並順利自然懷孕，現在女兒已經1歲半。

她說，術後最大的改變是胃容量變小，「有時候一根薯條就飽一整天」，現在一餐只吃5顆水餃配水就有飽足感，也不再有餐間吃零食的習慣。

BMI逾30 排卵不正常機率高2.7倍

馬偕婦產部資深主治醫師黃文助指出，研究顯示，BMI超過30的女性，排卵不全或無排卵的機率比正常體重者高出2.7倍；只要體重減輕5%至10%，就有助於恢復排卵並提高自然受孕機率。

王柏鈞則提醒，近年醫界已不建議「少量多餐」，因頻繁進食會刺激胰島素分泌，反而增加胰島素阻抗與肥胖風險。民眾可採「211餐盤」飲食原則，避免睡前4至6小時進食，養成吃得慢、吃得少的習慣；若接受減重手術並有生育計畫，建議術後至少1年再懷孕。

