7旬阿祖2度罹癌沮喪 立體定位放射治療 助重拾笑容

▲李先生（右）選擇SBRT治療並重拾健康，治療後與妻子及謝忱希合影。（亞東醫院提供）

記者黃子暘／新北報導

罹癌壓力及治療副作用常讓高齡患者掙扎甚至想放棄治療，已成為阿祖的74歲李先生曾戰勝口咽癌，不料去年罹患舌根癌，李先生一度沮喪，經亞東醫院團隊深入了解狀況與詳細說明治療選項後，改採自費的非侵入性「立體定位放射治療（SBRT）」，在低副作用下消滅腫瘤，目前生活恢復正常，並在兒孫面前重綻笑容。

SBRT精準治療 低副作用除腫瘤

亞東醫院指出，據統計50歲以上族群佔罹癌總人數逾8成，李先生18年前在亞東醫院治療口咽癌後痊癒，不料1年前出現持續咳嗽帶血絲、有異物感等症狀，回診後確診為「人類乳突病毒（HPV）陽性口咽癌第2期」，李先生一度沮喪表示不想再接受治療受罪，亞東醫院耳鼻喉部醫師羅武嘉與放射腫瘤科主任謝忱希啟動「醫病共享決策」模式，團隊傾聽患者訴求「保留器官、維持日常、減少痛苦」，設計SBRT治療方案。

請繼續往下閱讀...

謝忱希說，對於高齡患者或曾接受過放射治療又復發的個案，SBRT能透過影像導引將高劑量能量精準鎖定腫瘤，對周圍咽喉黏膜、唾液腺等健康組織損害極小化，比傳統治療方式更有高精準度、高效能短療程、維持生活品質。

羅武嘉表示，口咽是掌控吞嚥、說話與呼吸的關鍵部位，口咽癌的致病因子已不再侷限於菸、酒、檳榔，近年HPV感染也是關鍵誘因。

根據衛福部統計，口腔及口咽等惡性腫瘤在台灣男性的發生率與死亡率均高居第4位，而口咽癌早期症狀常被誤認為感冒或老化，若發現吞嚥感異常或有持續卡感、口內傷口久不癒合、持續咳嗽帶血絲、頸部有不明腫塊等症狀，應儘速至醫院接受檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法