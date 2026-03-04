拇指基底關節退化 新式手術重建 擺脫疼痛恢復握力

▲高榮引進新式拇指基底關節手術，助患者擺脫疼痛恢復握力，陳俊宇醫師說明手術施作。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／高雄報導

▲71歲林先生現身說法，談及飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦。（記者黃良傑攝）

高雄71歲林先生熱愛高爾夫運動，卻飽受拇指基底關節退化性關節炎之苦，甚至連動手指擤鼻涕都痛不欲生，最後求助高雄榮總骨科部，採用新式拇指基底關節人工關節手術，復原後開心回到球場。他現身說法，感謝還他一個快樂的人生。

高雄榮總骨科部陳俊宇醫師表示，拇指基底關節退化性關節炎，又稱「拇指腕掌關節」退化性關節炎，是發生在拇指掌骨與腕骨大多角骨之間的關節，即大拇指最根部與手腕相連的關節處，這個關節負責拇指的對掌（拇指與小指互碰）、捏握與精細操作動作，在日常生活中扮演關鍵角色。

拇指基底關節退化屬進行性疾病，好發於中高齡族群，隨著年齡增長、女性荷爾蒙變化、外傷或長期重複使用，關節軟骨逐漸磨損，造成關節間隙變窄、骨刺生成與不穩定現象，若出現拇指根部持續疼痛，易造成捏握無力，甚至連轉門把困難或活動時，常伴隨喀喀聲響。

林先生表示，大拇指長期無力，連拿茶杯都沒力氣，連摔3個茶杯才驚覺嚴重，2年前手術置換人工關節，握力、捏力完全恢復，「打球成績更甚以往」。

微創手術傷口小 屬自費項目

高榮醫療團隊引進新式拇指基底關節人工關節技術，透過解剖型設計的金屬與高分子聚合物組件，重建關節結構與生物力學平衡，最大程度模擬自然運動軌跡，手術採微創方式進行，傷口僅約3公分，手術時間約1小時，術後2至4週即可展開功能性訓練。

陳俊宇表示，自2023年11月引進台灣並完成首例手術以來，全台累積案例已超過70例，其中高榮完成22例，為南台灣重要推動單位之一，該手術屬於自費項目，約需13萬元，主要針對50歲以上患者，但若骨質太差或變形太厲害，則不建議採此新式拇指基底關節人工關節手術。

