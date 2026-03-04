自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

D68型腸病毒非典型 症狀像感冒 醫籲家長警覺

2026/03/04 05:30
D68型腸病毒非典型 症狀像感冒 醫籲家長警覺

▲開學後校園傳播風險增加，勤洗手是預防腸病毒最有效的方法；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

D68型腸病毒非典型 症狀像感冒 醫籲家長警覺

▲D68型初期多為發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，不一定出現皮疹，較難早期辨識；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

疾管署昨公布新增2例腸病毒感染併發重症，分別為北部10多歲男童與中部未滿5歲男童，其中1例確診為D68型，目前仍在加護病房觀察，尚未脫險。醫師提醒，D68型不一定會出現典型手足口病症狀，卻可能引發腦炎與肢體麻痺，5歲以下是高危險群，家長要特別警覺。

恐致腦炎與肢體麻痺 5歲以下是高危險群

防疫醫師林詠青表示，首例為北部1名國中男童，本身有氣喘病史。2月4日出現發燒、喉嚨痛，隔天手掌、腳底冒出小水泡，還出現單側手腳無力與麻痛等神經症狀，緊急送醫。醫師發現有典型腸病毒表現，加上神經學異常，立即收治加護病房。檢體確認腸病毒感染，為今年首例重症個案。住院約1週後病況改善，已於2月13日康復出院，未留下後遺症，感染型別仍待檢驗。疫調發現家人曾於1月底確診手足口病，不排除家庭內傳播。

第二例則為中部未滿5歲、就讀幼兒園男童，本身發育遲緩。2月13日起發燒、嘔吐，原以為是腸胃炎，2天後卻出現活動力下降、腹痛腹脹，再次就醫時已心跳過快、呼吸困難、血氧下降，甚至嗜睡、意識改變。電腦斷層發現腦水腫，磁振造影顯示腦炎與脊髓炎，隨即入住ICU。檢體確認感染腸病毒D68型，目前住院約2週，仍需氧氣治療。

林詠青指出，D68型初期多為發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，不一定出現皮疹，較難早期辨識。少數個案可能併發肺炎、腦炎、急性無力肢體麻痺或呼吸衰竭。

腸病毒全年都可能發生，尤其校園與托育機構容易快速傳播。疾管署副署長林明誠提醒，開學後學童互動密切，建議教托育機構加強健康監測與環境消毒，桌面、玩具、門把應定期以500ppm含氯漂白水清消。

