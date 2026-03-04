台灣近10萬人洗腎 197萬腎病患者 及早治療免惡化

▲慢性腎臟病長年名列國人十大死因，也是健保支出之首，若早期患者未能妥善管理而惡化，將進一步推升醫療與環境負擔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

慢性腎臟病長年名列國人十大死因，也是健保支出最高的疾病之一，國內患者已超過197萬人，將近10萬人正在洗腎，專家提醒，「早期發現、及早治療」不能再拖，一旦病情惡化，不只個人健康受影響，也會讓醫療體系與整體社會負擔愈來愈重。

健保支出最高疾病 明年估破621億

台灣腎臟醫學會榮譽理事長吳麥斯指出，目前第1至3期慢性腎臟病患者人數龐大，雖然2023年透析人口首度出現負成長，降至9萬7262人，但整體盛行率仍居全球前段班，如果早期沒有好好控制，走到晚期，不只治療費用大幅增加，連碳排放量都會明顯飆升。

請繼續往下閱讀...

為響應世界腎臟日，台灣腎臟醫學會攜手藥廠昨發布「台灣慢性腎臟病環境影響之全面性評估（Taiwan IMPACT CKD Report）」，首次用本土數據分析慢性腎臟病對健康與環境帶來的雙重衝擊。

末期病患高強度透析 碳排量增5倍

研究推估，到2027年，台灣在已診斷CKD及腎臟替代治療上的醫療支出將達621.8億元，患者頻繁就醫所產生的年度溫室氣體排放量約103萬噸，相當於1700趟環球航班。

報告也指出，院內血液透析患者一年的碳排放量約為國人平均年排放量的1.7倍，而第4期患者的碳排更是第3期的5倍。也就是說，病情每往後惡化一階段，對醫療體系與環境的壓力都會成倍增加。

吳麥斯強調，把治療重心往前移到早期，是最關鍵的一步。不僅符合國際治療趨勢，也是在健康、醫療財務與環境永續之間取得平衡的做法。目前台灣已強化高風險族群篩檢、提升早期確診率，並透過SGLT2抑制劑等藥物延緩病情惡化，同時整合血糖、血壓與心血管共病管理；晚期照護方面，也推動居家血液透析試辦計畫，減少患者往返醫院與醫療資源耗用。

吳麥斯說，報告也預估，若能加強早期診斷與治療，讓8成第1至3期患者成功延緩病程、避免進入高強度透析階段，未來可減少約76萬噸溫室氣體排放，同時降低醫療支出。因此將篩檢、治療與照護模式全面前移，不只是醫療策略，更是台灣邁向健康與永續的重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法