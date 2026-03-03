過敏性鼻塞40年 微創手術緩解張口呼吸

▲下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，術前與術後對照圖。 （中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

▲患有肥厚性鼻炎的女子，由耳鼻喉科醫師陳俊志執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術。（記者廖雪茹攝）

一名50歲女子被鼻子過敏困擾了40年，每天一起床就得洗鼻子，天冷、運動時會鼻塞，睡覺更會因鼻塞而用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質，但吃藥、鼻噴劑都無效；耳鼻喉科醫師經內視鏡診斷為肥厚性鼻炎，執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，局部麻醉手術約15分鐘，術後即可正常飲食、工作。術後患者開心地說，終於可以用鼻子呼吸到新鮮空氣，睡覺時也不會張口了。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師表示，下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療。主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。結合最新一代低溫射頻技術縮小下鼻甲和阻斷後鼻神經，改善鼻塞過敏。

避過敏原 持續洗鼻保養

陳俊志說明，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象。但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有症狀，建議患者仍需避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。

陳俊志指出，鼻塞和過敏主要是因為免疫系統將吸入的環境物質如塵蟎、花粉等誤判為有害物，啟動防衛機制，釋放組織胺等物質，導致鼻黏膜腫脹、血管擴張及分泌物增加，進而引起鼻塞、流鼻水和打噴嚏。冷空氣或溫差也會誘發類似反應。

鼻腔暢通 改善口臭困擾

過敏性鼻炎也會造成口臭，主要原因是鼻塞者習慣「張口呼吸」，造成口腔乾燥、唾液減少，使細菌滋生；此外，過敏引起的鼻涕倒流會導致濃稠分泌物附著在喉嚨，經蛋白質分解後產生腐敗異味。積極治療過敏、保持鼻腔暢通可改善口臭。

