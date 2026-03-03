自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

過敏性鼻塞40年 微創手術緩解張口呼吸

2026/03/03 05:30
過敏性鼻塞40年 微創手術緩解張口呼吸

▲下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，術前與術後對照圖。 （中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

過敏性鼻塞40年 微創手術緩解張口呼吸

▲患有肥厚性鼻炎的女子，由耳鼻喉科醫師陳俊志執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術。（記者廖雪茹攝）

一名50歲女子被鼻子過敏困擾了40年，每天一起床就得洗鼻子，天冷、運動時會鼻塞，睡覺更會因鼻塞而用嘴巴呼吸，造成口乾舌燥，嚴重影響生活品質，但吃藥、鼻噴劑都無效；耳鼻喉科醫師經內視鏡診斷為肥厚性鼻炎，執行下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術，局部麻醉手術約15分鐘，術後即可正常飲食、工作。術後患者開心地說，終於可以用鼻子呼吸到新鮮空氣，睡覺時也不會張口了。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志醫師表示，下鼻甲消融併後鼻神經阻斷手術是一種結合「縮小肥厚下鼻甲」與「阻斷過敏神經」的微創鼻內視鏡治療。主要針對藥物無效的慢性肥厚性鼻炎與過敏性鼻炎，解決鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀。結合最新一代低溫射頻技術縮小下鼻甲和阻斷後鼻神經，改善鼻塞過敏。

避過敏原 持續洗鼻保養

陳俊志說明，術後初期會有短暫鼻塞、輕微血水、分泌物，屬正常現象。但打噴嚏、流鼻水等症狀，會因感冒或嚴重過敏時，可能略有症狀，建議患者仍需避免過敏原以及持續洗鼻，作為術後保養。

陳俊志指出，鼻塞和過敏主要是因為免疫系統將吸入的環境物質如塵蟎、花粉等誤判為有害物，啟動防衛機制，釋放組織胺等物質，導致鼻黏膜腫脹、血管擴張及分泌物增加，進而引起鼻塞、流鼻水和打噴嚏。冷空氣或溫差也會誘發類似反應。

鼻腔暢通 改善口臭困擾

過敏性鼻炎也會造成口臭，主要原因是鼻塞者習慣「張口呼吸」，造成口腔乾燥、唾液減少，使細菌滋生；此外，過敏引起的鼻涕倒流會導致濃稠分泌物附著在喉嚨，經蛋白質分解後產生腐敗異味。積極治療過敏、保持鼻腔暢通可改善口臭。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中