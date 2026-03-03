備孕勿擅停頭痛藥 求醫討論替代方案

▲謝珮甄醫師說明肉毒桿菌素為嚴重慢性偏頭痛患者的治療選項。 （土城長庚醫院提供）

記者黃政嘉／新北報導

有意生育的林小姐聽說服用止痛藥可能影響胎兒發育，便自行停用原本控制偏頭痛的藥物，沒想到頭痛發作竟痛到崩潰。醫師提醒，有備孕計畫且長期受偏頭痛困擾的女性，應提早與醫師討論停藥過渡期與替代治療方案，選對藥物並掌握使用時機，就能在安全前提下，兼顧媽媽舒適與寶寶健康。

保障胎兒心肺與腎臟發育

新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，偏頭痛治療應循序漸進，第1步並非著急吃藥，而是先調整備孕與懷孕期間作息規律，避免長時間空腹導致低血糖誘發頭痛，並維持良好睡眠與適度運動。研究顯示，服用250毫克生薑粉，約2小時後止痛效果可達64％，與偏頭痛專用藥物「翠普登」相當，且幾乎無藥物副作用，或可每天補充約365毫克的鎂輔助。

謝珮甄說明，急性止痛藥物中，非類固醇消炎止痛藥僅建議於懷孕中、短期使用，懷孕初、後期應避免，以免影響胎兒心肺與腎臟發育，若第1線藥物效果不佳，翠普登類藥物中的Sumatriptan，是目前孕期相對安全選擇。

她說，若偏頭痛發作頻繁，需長期穩定控制，醫師可能會評估使用預防性用藥，其中乙型阻斷劑與德利能在孕期屬於相對安全的選項，但乙型阻斷劑在生產前幾天需停藥或減量，避免新生兒出現低血糖或心跳過慢。另外，妥泰與帝拔癲已被證實具有致畸胎風險，備孕與孕期皆應完全避免使用。

針對頑固型偏頭痛，謝珮甄提到，CGRP單株抗體藥物與胎盤血流調節相關，可能增加妊娠高血壓風險，加上藥物代謝時間長，若有懷孕計畫，建議至少提前5個月停藥，相較之下，肉毒桿菌素因分子量大、不易通過胎盤，成為治療選項之一。

