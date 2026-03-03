皮蛇恐添中風、心梗風險 30~49歲患者有增多趨勢

▲台灣每年約12萬人新發帶狀疱疹病例，50歲以上族群為高風險族群，30至49歲病例也有上升趨勢；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣帶狀疱疹發生率持續攀升，2008年至2020年間增加1.72倍，如今每年約有12萬人新發病例，且人數仍在上升；成大醫院家醫科主任吳至行指出，除了50歲以上與免疫力低下者為高風險族群，臨床也觀察到30至49歲患者有增加趨勢，尤其糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病患者，一旦發病併發症風險更高。

慢性病族群當心 威脅大

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，其實並非單純皮膚病。年輕時感染的水痘病毒會潛伏在神經節內，當年齡增長或免疫力下降時再度活化，引發紅疹與劇烈神經痛。

不少人以為「疹子好了就沒事」，其實罹患帶狀疱疹後神經痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠與生活品質。研究也指出，發病後短期內中風、心肌梗塞等心血管事件風險上升，對慢性病族群威脅更大。

在世界衛生組織2025年所發布的Position Paper指出，高收入國家接種帶狀疱疹疫苗具良好成本效益，有助減輕高齡化社會醫療與照護負擔。目前十大醫藥先進國家中已有9國推動公費疫苗政策。

公費疫苗助提升接種意願

反觀台灣，現行補助多由地方政府自行規劃，年齡門檻與資格限制不一。調查顯示，超過8成民眾願意接種疫苗，尤其50至64歲與65歲以上族群意願最高，若有公費支持，接種意願將明顯提升。

專家建議中央建立全國一致的基本補助架構，分階段納入50歲以上與免疫低下族群，整合地方差異，才能真正預防，減輕未來醫療負擔。

