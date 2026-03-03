自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

皮蛇恐添中風、心梗風險 30~49歲患者有增多趨勢

2026/03/03 05:30
皮蛇恐添中風、心梗風險 30~49歲患者有增多趨勢

▲台灣每年約12萬人新發帶狀疱疹病例，50歲以上族群為高風險族群，30至49歲病例也有上升趨勢；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣帶狀疱疹發生率持續攀升，2008年至2020年間增加1.72倍，如今每年約有12萬人新發病例，且人數仍在上升；成大醫院家醫科主任吳至行指出，除了50歲以上與免疫力低下者為高風險族群，臨床也觀察到30至49歲患者有增加趨勢，尤其糖尿病、腎臟病、心臟病等慢性病患者，一旦發病併發症風險更高。

慢性病族群當心 威脅大

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，其實並非單純皮膚病。年輕時感染的水痘病毒會潛伏在神經節內，當年齡增長或免疫力下降時再度活化，引發紅疹與劇烈神經痛。

不少人以為「疹子好了就沒事」，其實罹患帶狀疱疹後神經痛可能持續數月甚至數年，嚴重影響睡眠與生活品質。研究也指出，發病後短期內中風、心肌梗塞等心血管事件風險上升，對慢性病族群威脅更大。

在世界衛生組織2025年所發布的Position Paper指出，高收入國家接種帶狀疱疹疫苗具良好成本效益，有助減輕高齡化社會醫療與照護負擔。目前十大醫藥先進國家中已有9國推動公費疫苗政策。

公費疫苗助提升接種意願

反觀台灣，現行補助多由地方政府自行規劃，年齡門檻與資格限制不一。調查顯示，超過8成民眾願意接種疫苗，尤其50至64歲與65歲以上族群意願最高，若有公費支持，接種意願將明顯提升。

專家建議中央建立全國一致的基本補助架構，分階段納入50歲以上與免疫低下族群，整合地方差異，才能真正預防，減輕未來醫療負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中