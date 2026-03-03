睡覺打鼾 影響睡眠品質 白天嗜睡 恐易怒、憂鬱

▲長期放任睡眠呼吸中止症不管，可能影響全身健康，增加心血管疾病與代謝異常的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

睡眠與民眾生活品質息息相關，台灣睡眠醫學學會提醒，有些民眾在睡眠期間會出現打鼾的情況，恐是睡眠呼吸中止症找上門，患者因為呼吸反覆暫停、血氧下降，除了容易驚醒、睡眠品質不佳外，還可能增加高血壓、心臟病與中風風險，呼籲民眾千萬別輕忽。

反覆缺氧 增加心血管疾病風險

台灣睡眠醫學學會理事長、林口長庚胸腔內科副教授級主治醫師莊立邦說，睡眠呼吸中止症並非單純的打呼問題，而是一種在睡眠中反覆發生呼吸暫停、造成血氧下降的慢性疾病，如果長期放任不管，可能影響全身健康，增加心血管疾病與代謝異常的風險。

請繼續往下閱讀...

睡眠呼吸中止症常見症狀可分為夜間、白天兩大類，夜間症狀包括打呼聲大且不規則、睡眠中呼吸暫停（常由枕邊人發現）、夜間頻尿或因呼吸暫停而驚醒、睡眠品質不佳；白天症狀包括即使睡眠時間足夠仍感到疲倦、容易打瞌睡或精神不濟、注意力不集中、記憶力下降、情緒易怒或憂鬱傾向等。

除了影響日常生活，莊立邦提醒，睡眠呼吸中止症也與高血壓、心臟病及心律不整密切相關，患者因為反覆缺氧與交感神經活化，心臟負擔因此提高，增加心血管疾病風險，若患者本身就有高血壓或心律不整病史，又同時有夜間打鼾與白天嗜睡等症狀，更應及早接受專業評估。

莊立邦強調，睡眠呼吸中止症透過及早診斷與正規治療，不僅可以改善睡眠品質，也能有效降低相關併發症風險，常見的治療方法包括生活型態調整，包括減重、戒菸酒、規律作息等。

另也可以使用正壓呼吸器（CPAP）治療、口腔矯治器（Oral Appliance）治療等做法，特定上呼吸道結構問題患者則可以考慮手術治療，改善睡眠品質、減少白天嗜睡、同時降低心血管疾病風險。

睡眠呼吸中止症 及早評估治療

此外，莊立邦提到，每年3月舉行的世界睡眠日特別呼籲民眾重視睡眠品質與相關疾病，今年學會聚焦「睡眠怪獸（OSA）不搗亂生活更美好」主題，希望透過衛教推廣，提升社會對睡眠呼吸中止症的辨識與治療意識，及早揪出潛藏的健康危機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法