健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2026/02/28 05:30
感冒致命併發症 「心肌炎」初期像感冒 呼吸喘、心律不整速就醫

▲感冒一旦出現呼吸困難、呼吸喘、心律不整症狀，就要趕緊就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／蘇之婉

日前有新聞報導，有1名女童突然大叫一聲倒地，送醫急救無效，後來診斷心肌炎。

心肌炎的變化快速，嚴重者需要立即住院治療，否則可能很快因心律不整及心衰竭而死亡，有些甚至需要心臟移植才有機會活命。

半天內急遽惡化 甚至心臟衰竭

心肌炎可由常見流行的病毒引起，例如新冠病毒、流感病毒、腺病毒、腸病毒屬、EB病毒、蘋果病（parovirus）等等，此外細菌、藥物、疫苗、寄生蟲、自體免疫疾病，都有可能引起心肌炎，也就是說心肌炎是以上這些疾病引起的少見併發症，所以只有等徵兆出現才會懷疑心肌炎。

◎心肌炎的症狀

初期可能手腳發冷、疲倦，漸漸出現胸悶、頭暈，但這些症狀，在普通感冒也很常見。一旦出現呼吸困難、呼吸喘、心律不整、心跳持續很快的症狀，就要趕緊就醫，有可能在半天之內就急劇惡化。因此，即使初期醫師檢查認為暫時觀察，也不應該輕忽這些症狀，而需要密切觀察。

心肌炎除了心臟發炎，可能會心臟衰竭，無法維持足夠的全身血液灌流，而引起多重器官的傷害。血管內可能產生小血塊，而心肌梗塞或中風。因心臟發炎引起的嚴重心律不整，也會導致中風或猝死。

◎心肌炎的治療

輕微的心肌炎，例如注射mRNA新冠疫苗，有青少年引起輕微心肌炎的案例，是可以藉由休息慢慢恢復的。如果已經引起生命徵象不穩，就該住院給予藥物維持血壓、治療心律不整、預防血栓、給予類固醇減少發炎。再嚴重者就需要使用體外或體內的人工循環器，等待心臟移植。

心肌炎無法預防，只能盡量預防不要得到感冒（病毒感染）。多洗手，到人多擁擠的地方要戴口罩，做好個人衛生。

得到病毒感染引發心肌炎的比例雖然很低，但是症狀常轉變又急又快，所以家長在照顧兒童的時候，要密切注意孩子的精神食慾。如果沒發燒，還是覺得全身濕濕冷冷、蒼白、呼吸淺快、食欲很差，就應該再找醫師診察。

（作者為台南杏新耳鼻喉診所醫師）

