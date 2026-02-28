套針脊椎矯正手術 107歲人瑞嬤擺脫輪椅

▲術前X光顯示，脊柱側彎。（李孔嘉提供）

記者丁偉杰／嘉義報導

▲套針微創手術後，阿嬤病痛改善。（李孔嘉提供）

脊椎滑脫是台灣常見的高齡脊椎疾病。107歲的黃阿嬤近來因腰痠背痛與下肢麻木惡化，行走困難，只能以輪椅代步，就醫檢查後發現是腰椎滑脫合併神經壓迫，接受「套針脊椎微創手術」，如今已能再度拿起四腳枴杖行走，恢復日常活動。

▲術後X光顯示，脊椎側彎改善。（李孔嘉提供）

不需全身麻醉 免住院恢復快

嘉市陽明醫院副院長、脊椎外科醫師李孔嘉說，阿嬤檢查發現為腰椎第4、第5節脊椎滑脫，且核磁共振顯示，神經嚴重壓迫，若未妥善處理，恐影響行動能力，甚至進一步造成膀胱無力、頻尿、便秘等問題，嚴重影響生活品質與健康。

請繼續往下閱讀...

考量阿嬤高齡與身體狀況，李孔嘉採用門診局部麻醉進行「套針脊椎微創手術」，透過兩階段治療改善症狀。首先以徒手復位方式矯正滑脫，擴大椎間孔、解除神經根壓迫；再於椎間盤內灌注骨水泥，支撐椎間盤高度與脊椎排列。整個手術不需全身麻醉，也不必住院。

阿嬤術後疼痛立即改善，雙腳麻木感消失，順利擺脫輪椅，再度拿起四腳枴杖行走，讓家屬欣喜不已，也對免住院、恢復快的治療方式感到方便與安心。

李孔嘉表示，傳統標準治療為全身麻醉下進行神經減壓與鋼釘固定手術，術後需住院數天，恢復期約2至3個月。對年輕患者而言，風險較低，但對高齡或內科病況複雜者，麻醉與手術併發症風險相對提高，往往因此延誤治療。

李孔嘉說，接受套針脊椎微創手術的多數患者，術後可快速恢復日常活動，且無須穿戴背架，該手術為自費手術。不過，並非所有脊椎滑脫患者都適合此療法，仍需經專科醫師審慎評估，才能確保安全與療效。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法