50歲男耳鳴聽力下降 竟確診鼻咽癌3期

▲正子造影檢查顯示，林男罹患鼻咽癌第3期，且已轉移至頸部淋巴（紅圈處）。（大千醫院提供）

記者張勳騰／苗栗報導

▲張富迪醫師提醒，若有不適症狀，一定要及早就醫，才能提高治癒率。 （大千醫院提供）

50歲的林姓男子因左耳持續耳鳴且聽力下降，原以為只是單純聽力變差，前往耳鼻喉科檢查。未料經鼻咽內視鏡檢查，竟發現鼻咽部有腫瘤，轉介至大千醫院進一步核磁共振檢查後，確診為鼻咽癌第3期，且癌細胞已轉移至頸部淋巴。所幸經治療後，追蹤迄今3年多病情控制良好，無復發或轉移的情形。

好發40-55歲 男性居多

大千醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，鼻咽癌在台灣相當常見，鼻咽癌病人的男女比例約為3比1，以男性居多，且好發年齡落在正值壯年的40-55歲，因此常造成相當程度的家庭及社會衝擊。

張富迪表示，由於鼻咽位置在顱底骨下方、鼻腔後方，無法直接看見及觸摸，必須使用鼻咽反射鏡或鼻咽內視鏡才能看清楚，導致早期發現不易，若出現以下症狀應提高警覺。

●耳朵異狀：因腫瘤侵犯或堵塞耳咽管單側，會出現耳鳴、聽力減退、中耳炎。

●鼻部症狀：鼻塞、流鼻血、分泌物中帶血絲。

●頸部腫大：約7至8成病人會因頸部淋巴腺轉移導致腫大情形。

●神經症狀：若侵犯到顱底，可能出現頭痛、視力模糊或臉部發麻。

張富迪說，鼻咽癌的解剖位置位於顱底，加上對放射線具有高敏感性，所以是以放射線治療為主，再根據臨床期別評估是否需要併用化學治療輔助。而手術治療屬於輔助性質，倘若放療之後頸部淋巴結未完全消失或者鼻咽腫瘤復發，才考慮手術切除。

吸菸、常吃醃漬物也是致病因子

隨著醫學進步，目前的「弧形放射治療」搭配「影像導航定位」，能精準打擊癌細胞，更能減少傳統治療常見的口乾舌燥、放射性齲齒、骨壞死、牙關緊閉等副作用，同時提高治癒率及生活品質。

張富迪提醒，發生鼻咽癌最有可能的致病因素是1種名為EB的病毒感染，但其他與鼻咽癌息息相關的因素還有家族遺傳、長期吸菸、經常食用醃漬食物或鹹魚、或是吸入甲醛或木屑等環境因素。

民眾若出現持續性耳鳴或頸部腫塊等相關症狀，務必要盡快尋求專業醫師檢查。

