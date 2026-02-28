跨國研究 吃素可降低5癌風險 但須留意食道癌、大腸癌

▲跨國研究顯示，吃素可降低5癌風險，但要留心食道癌與大腸癌；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

記者吳柏軒／台北報導

不同飲食習慣，可能造成不同癌症風險！橫跨英國、美國、台灣及印度的4國研究團隊，收集9大世代180萬人數據，昨日在《英國癌症雜誌》（British Journal of Cancer）發表最新研究，自5種飲食分類中探索與17種癌症關聯，其中，吃素雖降低5種癌症風險，但食道癌風險較高，且吃純素者的大腸癌風險也較吃肉者增加，顛覆學界認知。

純素者大腸癌風險較吃紅肉者高 顛覆學界認知

台灣科技媒體中心（SMC）翻譯該研究，結果顯示，與有吃紅肉者相比，僅吃禽肉者罹患前列腺癌風險較低；僅吃魚肉者，結直腸癌、乳癌與腎癌風險較低；蛋奶素食者的胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎癌及多發性骨髓瘤的風險較低，但罹患食道鱗狀細胞癌的風險幾乎翻倍；然而與有吃紅肉者相比，純素食者的結直腸癌風險較高。

SMC也邀請該研究的台灣作者進行解說；國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員邱雪婷表示，研究橫跨英、美、台、印4國9大世代共180萬人，發現不同癌症與飲食習慣的差異，其中，與肉食者比較，素食者在胰臟癌、乳癌、前列腺癌、腎臟癌、多發性骨髓癌的風險較低，但在食道癌風險較高。

邱雪婷還提到，素食者通常體重較正常、攝取纖維、維生素與植物生化素較多，有助降低部分癌症與慢性病風險；但若鈣、鋅、B12、omega-3脂肪酸攝取不足，健康效益可能受限。不過，該研究限制是純素的人數相對少，結果解讀須格外小心。

SMC還翻譯海外專家意見；英國奎德拉姆研究所營養學榮譽研究員伊恩．強森指出，研究顯示吃素與若干癌症風險降低相關，但論文並未過度延伸關聯的強度或普遍性；另一方面，研究也發現素食者的食道癌風險較高，而純素者的大腸直腸癌風險則上升，結果出乎意料，值得進一步探討。

英國牛津布魯克斯大學營養學講師艾絲琳．戴利表示，純素者的大腸癌風險較高，可能與缺乏乳製品有關，過去已有研究指出，乳製品可對某些癌症（如大腸直腸癌）具保護作用。但該研究未分析飲食內容，無法判斷究竟是哪些成分扮演關鍵角色。

英國阿伯丁大學羅威特研究所主任朱爾斯．格里芬認為，研究令人意外的發現是，最高的大腸癌風險並未出現在紅肉攝取族群，因為既有大量證據指出，高紅肉與加工肉攝取會增加大腸癌風險，但該研究中風險最高的反而是純素族群，研判可能與該研究中的肉食者多半為適量攝取肉類有關。

