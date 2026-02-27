自由電子報
健康 > 護眼顧齒

走路老是撞到？ 醫：當心青光眼視野缺損

2026/02/27 05:30

▲40歲以上民眾，每年至少接受1次完整視力與眼壓檢查，才能及早發現問題，避免視力在不知不覺中流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲40歲以上民眾，每年至少接受1次完整視力與眼壓檢查，才能及早發現問題，避免視力在不知不覺中流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

不少人走路時常莫名撞到門框、桌角，或是找不到明明放在身旁的物品，往往以為只是自己太累、太粗心，卻可能忽略眼睛早已發出警訊。三軍總醫院眼科部主治醫師呂大文提醒，這類看似生活中的小失誤，可能與視野逐漸縮小有關，若未及早檢查，恐錯失治療時機。

40歲後宜每年視力檢查 及早治療

隨著高度近視人口增加，加上長時間使用電腦、手機等3C產品，有「視力隱形殺手」之稱的青光眼，近年已不再只是高齡族群的疾病。呂大文指出，青光眼早期常從周邊視野開始受損，但中心視力仍能維持清楚，使患者難以察覺異常，直到生活中頻繁發生碰撞、打翻物品，才驚覺問題嚴重。

臨床上就曾有近50歲、長時間使用電腦工作的患者，近半年來經常撞到門框、桌角，甚至連放在桌邊的水杯也常被打翻，並伴隨眼睛脹痛不適。起初他以為只是工作疲勞，經眼科檢查後才發現眼壓偏高，周邊視野已出現缺損，確診為青光眼。

呂大文說明，青光眼是一種漸進性的視神經病變，眼壓升高是主要危險因子，高度近視、長時間近距離用眼、睡前關燈滑手機等行為，都可能增加眼睛的生理壓力。由於視神經受損屬不可逆，一旦視野缺損出現，便難以恢復，治療目標僅能延緩惡化、保留現有視力。

在治療上，除了傳統以眼藥水控制眼壓，若藥物效果不佳或患者難以規律點藥，醫師會依個別病況評估進一步治療方式，例如「微脈衝經鞏膜雷射」是透過特殊雷射能量調節房水生成與排出，以達到降眼壓效果，但仍需持續追蹤眼壓變化。

呂大文提醒，青光眼可怕之處在於「沒有明顯症狀卻持續惡化」，若發現自己近來常無故碰撞、視野變窄，或本身有青光眼家族史、高度近視、三高等風險因素，應盡早安排眼科檢查，也建議40歲以上民眾，每年至少接受1次完整視力與眼壓檢查，才能及早發現問題，避免視力在不知不覺中流失。

