狂運動甩掉「過年肥」？當心身體啟動省電模式

記者羅碧／台北報導

農曆春節過後，不少民眾急著「還債式減肥」，一口氣衝進健身房、拉長運動時間，希望快速甩掉過年囤積的脂肪，卻發現怎麼動都瘦不下來。對此，新竹初日診所院長魏士航指出，對平時缺乏運動習慣的人來說，年後突然爆量運動，反而可能啟動身體的「能量補償機制」，讓減脂效果大打折扣。

還債式減肥 減脂效果差

魏士航說明，研究發現，人體並非「運動多少、就瘦多少」。當運動量在短時間內大幅增加，特別是久坐族群，大腦可能會釋放更強烈的飢餓訊號，誘發補償性進食；同時，身體也可能降低日常活動量，抵消原本運動所消耗的熱量。部分研究甚至指出，運動後消耗的熱量，平均有高達5成可能被「吃回來」。

他指出，國際期刊《Frontiers in Physiology》（生理學前沿）曾針對長期缺乏運動的年輕族群進行研究，結果顯示，當受試者進行長時間跑步後，接下來1週的非運動性活動量（如走路、站立、做家事）明顯下降。也就是說，身體會透過降低日常活動，進入類似「省電模式」，整體熱量消耗反而沒有想像中高。

魏士航提醒，這也是許多人「明明很累、體重卻不動」的主因。尤其運動量原本越低的人，補償反應往往越明顯，導致越想靠爆量運動減肥，效果反而越差。

至於年後想有效減脂，關鍵並不在於一次把運動量堆到最高，而是讓身體願意長期配合。

魏士航建議，可從每次30分鐘到40分鐘的中等強度運動開始，循序建立規律習慣，同時搭配足夠的蛋白質攝取，有助於維持肌肉量、避免代謝率下降。

當身體逐漸適應後，再視狀況加入高強度間歇訓練（HIIT）。他也提醒，單靠節食雖然短期體重可能下降，但容易伴隨肌肉流失，反而增加復胖風險。

