50歲後肌肉每年流失1％ 「握力」檢測肌少症風險

▲研究顯示，握力每下降5公斤，死亡風險顯著上升，對部分族群而言，甚至比血壓更具預測力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

肌少症已被視為老年健康惡化的重要早期風險指標。董氏基金會指出，50歲以上族群每年肌肉流失約0.5%至1%，若未及早預防，恐加速邁向失能與多重慢性病。

亞洲肌少症工作小組已於2025年11月在國際期刊《Nature Aging》（自然老化）發表文章建議，將肌少症篩檢年齡由65歲提前至50歲，顯示中壯年起就應積極關注肌力；董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，長輩體型豐滿不代表肌肉足夠，甚至可能屬於「肌少型肥胖」，也就是肌肉不足卻脂肪過多。這類族群同時面臨肌力下降與脂肪堆積雙重風險，跌倒、骨折、血脂異常、胰島素阻抗及骨關節炎等機率更高。

請繼續往下閱讀...

在各項評估指標中，「握力」被視為整體肌力與健康狀態的重要生物指標，可反映肌肉品質、慢性發炎程度與全身老化速度。研究指出，握力每下降5公斤，死亡風險顯著上升，對部分族群而言甚至比血壓更具預測力。

握力不足與多項疾病密切相關，包括肌少症本身、失能與跌倒風險增加，以及心血管疾病死亡率上升。由於骨骼肌是葡萄糖主要利用器官，握力差也可能代表胰島素阻抗與第2型糖尿病風險提高。

此外，在癌症、血液透析、慢性肝病及慢性阻塞性肺病患者中，握力更是預後與存活率的重要指標。握力下降也與憂鬱症、認知功能退化、輕度認知障礙與失智症顯著相關，被視為全身老化的外在表現。

轉不開瓶蓋、擰毛巾吃力 早期警訊

許惠玉提醒，50歲後可從日常動作觀察肌力變化，例如轉不開瓶蓋、擰毛巾困難、提約5公斤購物袋走一段路感到吃力，都可能是早期警訊。除握力外，也可量測小腿圍初步評估肌肉量。50歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，代表肌肉量不足；若BMI≥30，量測值須扣減7公分再比較。也可用拇指與食指圍成環繞小腿，若剛好貼合或出現空隙，同樣代表不足。

每天2杯乳品、每週2次肌力訓練

目前肌少症尚無特效藥，關鍵在於飲食與運動雙管齊下。建議銀髮族每餐攝取1個手掌心大小的優質蛋白質，如豆製品、魚、蛋或雞肉，每日補充1.5至2杯乳品；若屬肌少型肥胖，應透過專業減脂策略，避免減脂同時流失更多肌肉。

運動方面，每週至少2次肌力訓練、每次20至60分鐘，搭配每週至少150分鐘中等強度有氧運動，同時減少久坐，才能守住肌力、延緩老化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法