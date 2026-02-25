「菊花」搔癢難啟齒 醫：癢逾1個月快就醫

▲楊馥馡醫師提醒，肛門搔癢若癢超過1個月沒改善，是警訊，須快就醫診治。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

▲醫師提醒，若肛門與周圍皮膚長時間出現搔癢、灼熱感，甚至伴隨紅腫、破皮，特別是在夜間或排便後症狀加重，即可能是「肛門搔癢症」；示意圖。（照片來源：shutterstock）

1名50多歲女子就醫時表示，肛門搔癢持續幾個月，原以為是排便後清潔不夠所致，平時常反覆、頻繁清洗擦拭，結果不但沒改善，肛門周邊皮膚出現泛紅、滲液及破損，嚴重影響生活；醫師檢視認為是單純的肛門搔癢症，患者調整生活習慣、搭配抹外用藥膏，2週內症狀緩解。

調整生活習慣 對症下藥緩解

郭綜合醫院一般外科主治醫師楊馥馡指出，肛門搔癢是許多人難以啟齒、卻很常見的不適問題，若肛門與周圍皮膚長時間出現搔癢、灼熱感，甚至伴隨紅腫、破皮，特別是在夜間或排便後症狀加重，即可能是「肛門搔癢症」。

請繼續往下閱讀...

據國外研究統計，約有1%至5%的人曾受到肛門搔癢問題困擾，其中以30至60歲族群較常見。雖然大多屬於良性問題，但長期搔癢仍會對睡眠、工作及心理有明顯不良影響。

楊馥馡表示，會造成肛門搔癢的原因相當多元，包括清潔不足或過度清潔、飲食刺激（如咖啡、茶、辛辣食物、酒精或乳製品）、直腸肛門疾病（如痔瘡、肛裂、瘜肉或腫瘤）、皮膚疾病（過敏、皮膚炎、乾癬等）、細菌或黴菌感染、寄生蟲及其他系統性疾病或營養缺乏等。單靠自行塗藥或加強清洗，往往無法解決問題。

她提醒，若肛門搔癢合併排便習慣改變、不明原因出血、肛門附近出現硬塊或長期潰瘍、體重減輕、食慾不佳，或接受保守治療超過1個月仍未改善，就屬於「紅旗警訊」，務必及早就醫檢查，以排除潛在的腫瘤等重大疾病。

楊馥馡強調，關鍵是找出真正病因、對症下藥。其他日常照護建議包括：避免反覆用力擦拭肛門、清洗後輕壓保持乾燥；減少使用過多清潔品，水溫不宜過熱，可搭配溫水坐浴；使皮膚適度保濕但避免潮濕。同時養成良好排便習慣，多攝取高纖飲食、補充水分、減少刺激性食物並維持適度運動，必要時在醫師指示下使用外用藥膏，或搭配口服抗組織胺藥物緩解不適症狀。

