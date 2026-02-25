自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

失智不是終點！ 「據點服務」助重啟人生

2026/02/25 05:30
失智不是終點！ 「據點服務」助重啟人生

▲台大醫院北護分院與台灣美學產值協會合作，舉辦專屬於失智症長者的展覽。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

失智不是終點！ 「據點服務」助重啟人生

▲余小姐（右）說，媽媽（左）參與據點活動後，情緒狀況也逐漸穩定，失智行為問題明顯改善，並願意主動與他人互動。（記者林志怡攝）

台灣今年正式邁入超高齡社會，失智長者人數持續增加，許多民眾仍認為失智就代表人生進入尾聲，但醫師強調，失智症長者仍具有更多的可能與創造力。失智症患者陳奶奶的女兒余小姐說，媽媽剛失智時，性格變得憂鬱、易怒，但透過參與據點服務，情緒狀態逐漸穩定，她也「重新找回母親」。

余小姐回憶，媽媽大約在3、4年前陸續出現失智症狀，一開始因為憂鬱問題，很長一段時間不願意出門，在家又常常抗拒照顧、無故生氣，造成家人相當大的壓力與擔憂，後來得知台大北護分院提供的據點服務，也幸運得到參加機會。

不過，余小姐說，媽媽一開始對課程的配合度不高，在據點人員與職能治療師的協助與鼓勵下才慢慢願意拿起畫筆，用色彩表達心情，情緒狀況也逐漸穩定，失智行為問題明顯改善，並願意主動與他人互動，看著媽媽的畫作，她覺得這不只是一幅畫，而是她「重新找回母親的過程」。

鼓勵完成畫作 情緒逐漸穩定

失智症患者黃奶奶的女兒李小姐也說，據點的老師會帶著長輩一步一步完成作品，鼓勵長輩勇敢跨出第一步，連她看到媽媽的作品都大吃一驚，「覺得大家都都變成畫家了」，媽媽完成作品後很有成就感。她也笑說，媽媽現在甚至連假日都想去據點上課，讓她稍微有點困擾。

台大醫院北護分院院長詹鼎正強調，社會對於失智症仍存在刻板印象，容易把焦點放在退化、遺忘與失去，忽略失智症長者仍具有更多的可能與創造力，罹患失智症並不是人生的終點，而是生命另一種可能的開始，呼籲身邊有親友罹患失智症的民眾，仍要鼓勵對方保持社會參與，促進身心健康。

