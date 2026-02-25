自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

年後調養 重建免疫力 掌握「先修復、後調補」3原則

2026/02/25 05:30
年後調養 重建免疫力 掌握「先修復、後調補」3原則

▲若出現腸胃不適，可按摩足三里穴（膝下3寸、脛骨外側凹陷處），有健脾和胃功效。（資料照）

記者羅碧／台北報導

年後調養 重建免疫力 掌握「先修復、後調補」3原則

▲按壓內關穴（手腕橫紋上3橫指處），可緩解胃脹與噁心。（資料照）

農曆春節假期結束後，不少人在重返職場或校園後，出現疲倦無力、感冒、腸胃不適，甚至慢性病復發等情形。初鳴堂中醫診所醫師徐瑋憶表示，過年期間因作息紊亂、飲食過量，加上情緒波動與應酬增加，容易耗損身體「正氣」。年後只要在飲食節制、作息規律與情緒穩定上多加留意，便能穩固體內正氣，調整體質、重建免疫平衡。

徐瑋憶指出，當人體氣血充足、臟腑功能正常時，自然不易受病毒與細菌侵擾；若正氣不足，則容易反覆感冒、過敏或疲勞。過年期間大魚大肉、熬夜晚睡，最先受影響的往往是脾胃功能，進而牽動整體免疫狀態。

先調養脾胃 勿急於進補

徐瑋憶建議，年後調養應掌握「先修復、後調補」3原則，而非急於進補。

●飲食清淡，養脾為先：建議節後3-5天飲食回歸清淡，七分飽即可，多攝取白蘿蔔、山藥、南瓜、地瓜、糙米與香菇等健脾食材。若出現腹脹食積，可用陳皮、山楂、炒麥芽沖泡代茶飲，有助消化。

●穴位按摩，助腸胃恢復：若出現腸胃不適，可按摩足三里穴（膝下3寸、脛骨外側凹陷處），有健脾和胃功效；或按壓內關穴（手腕橫紋上3橫指處），可緩解胃脹與噁心。每日按壓3-5分鐘，有助氣血運行。

●重建規律作息與運動習慣：建議盡量於午夜前入睡，午間短暫休息20分鐘。飯後步行10至15分鐘，或練習八段錦等溫和運動，有助促進循環與提升調節能力。

此外，冬季氣候仍偏寒，呼吸道保養不可忽略。可選擇百合、銀耳、蓮子或溫熱梨湯潤肺，並避免冰飲與寒涼食物，以免損傷肺氣。

徐瑋憶提醒，若有進補需求，應依體質辨證施治。易感冒者可補氣固表；腸胃虛弱者應先健脾；長期熬夜疲勞者則需調肝養血、補腎為輔，建議諮詢專業中醫師後，再進行調理。

