長期使用滑鼠 右腕驚見半顆乒乓球

台中西屯區30歲工程師，右手每天頻繁操作滑鼠，過年前發現右手腕背竟隆起如「剖半乒乓球」腫塊，外觀駭人並壓迫周邊組織產生刺痛，經澄清醫院骨科診斷為腱鞘囊腫，採微創腕關節鏡清創手術，術後隔天即恢復文書工作，這名工程師說「傷口僅0.3公分」，很快就復原。

腱鞘囊腫作怪

微創腕關節鏡除病灶

患者日夜使用電腦為伍，甚至每天操作滑鼠10多小時，右手腕背竟隆起大腫塊，不僅外觀駭人，嚴重影響工作還會抽痛，半年前受針頭抽吸治療，雖腫塊縮小，但不到半年便「捲土重來」，且體積變得更大，痛到受不了前往澄清醫院中港院區骨科治療，主治醫師魏伯翰強調，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。

魏伯翰醫師說，若僅是抽走內部液體，其囊壁(根部)依然存在，就像割草沒除根，復發率極高，傳統抽吸治療復發率高達五成以上，透過微創腕關節鏡清創手術，僅需兩個0.3公分小傷口，便能精準移除病灶。

微創腕關節鏡手術為自費項目，由醫療團隊以內視鏡透過切口，將光學影像透視鏡放入體內關節處，進行診斷與治療，醫師透過影像傳導，從螢幕上看到關節腔，將腫塊囊壁根部一次切除。

醫療團隊強調，腱鞘囊腫多為良性，但若隨腫痛時間延長壓迫組織神經，會導致局部壓痛或手部活動受限，相關高風險族群應多加留意，包括長期操作滑鼠與鍵盤電腦工作者、頻繁使用手指與腕部精細動作或美容業者，長期執刀、翻炒，腕部負重較大的廚師，都需提早就醫切除病灶。

