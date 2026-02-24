後十字韌帶撕脫性骨折 微創手術助康復

▲徐振恆醫師指出，後十字韌帶撕脫性骨折若未即時和正確治療，可能導致膝關節退化與功能障礙。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

28歲黃先生日前騎機車上班途中發生車禍，左腳膝蓋腫痛無法彎曲，緊急送急診，X光檢查發現左腳膝關節骨折，電腦斷層掃描後顯示是脛骨後十字韌帶撕脫性骨折，利用微創關節鏡輔助復位固定手術，隔天就可下床走路，並進行復健運動，2個月後回到正常生活。

關節鏡輔助復位固定

2個月後恢復正常生活

仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心醫師徐振恆表示，台灣機車族交通事故頻繁，除常見擦傷、骨折外，膝關節的十字韌帶受傷也屢見不鮮，該名患者的後十字韌帶撕脫性骨折，最常見於機車車禍，原因是在跌倒時膝蓋彎曲脛骨受到直接向後的衝擊力所造成。

患者膝蓋不但疼痛、腫脹，還感覺膝蓋不穩，即使勉強拿拐杖行走，膝關節也沒有力氣支撐，此傷勢若未即時治療，恐導致日後膝關節退化與功能障礙。

徐振恆說明，傳統開放式手術在膝蓋後面有10公分以上的大切口，膝蓋後方有很多的神經血管容易受傷，術後不僅復原期長又容易有肌肉萎縮、沾黏和膝關節僵硬問題，對患者和家屬造成較大負擔。現今利用健保有給付的關節鏡手術技術，加上自費耗材，醫師能透過膝蓋前方幾個1公分小切口進入膝關節中，在高解析度螢幕下清楚觀察關節內部構造，不僅精準復位骨折並進行固定，同時保留十字韌帶完整性，更不會有傳統手術誤傷膝蓋後方神經血管的風險。

此外，若病人同時有膝關節半月板或軟骨損傷，也能同步處理，提高膝關節穩定性與長期功能表現，這種微創關節鏡輔助方式減少正常組織的傷害，也降低疼痛與感染風險，有助於病人加速術後康復。

徐振恆提醒，民眾車禍後膝蓋若出現腫痛、無力感或不穩的感覺，應儘快就醫接受專業醫師的詳細檢查與治療，降低併發症和創傷性關節炎的機會。

