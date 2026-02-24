自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

開工了！規律服藥降心臟病發 調適身心緩開工憂鬱

2026/02/24 05:30
▲林書毅醫師表示，高血壓、高血脂、糖尿病患者、年長者及吸菸族群，若過年期間作息不穩、忘記規律服藥或情緒波動大，更需提高警覺，避免心臟病急性發作。 （記者羅國嘉攝）

記者羅國嘉、林志怡、侯家瑜／綜合報導

春節9天假期結束，上班族陸續回到工作崗位，學校也開學了，部分慢性病民眾連假期間作息日夜顛倒沒有規律服藥，醫生提醒，近日日夜溫差大、過年期間沒規律服藥，恐增心臟病急性發作；也有部分民眾出現「開工憂鬱」傾向，醫師建議民眾放緩節奏，給自己一點調適時間。

新北市淡水馬偕紀念醫院瓣膜及結構性心臟病醫學科主任林書毅表示，高血壓、高血脂、糖尿病患者、年長者及吸菸族群，若過年期間作息不穩、忘記規律服藥或情緒波動大需提高警覺，避免心臟病急性發作。

林書毅指出，心臟病常見包括心肌梗塞與急性心衰竭。心肌梗塞典型症狀為胸口壓迫、緊縮或悶痛感，疼痛可延伸至左肩、左臂或下巴，並可能伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難；急性心衰竭則可能出現活動就喘、夜間呼吸困難及下肢水腫，嚴重時甚至引發肺水腫，需立即就醫。

日夜溫差大 醫推「護心」五秘訣

林書毅說，想要護心掌握五秘訣，包含「飲食別失控」避免高油、高鹽、大量暴飲暴食；「保暖不能省」寒冷會使血管收縮、血壓上升，尤其清晨與夜晚要注意保暖；「酒精小酌即可」酒後感覺溫暖只是錯覺，反而容易低估寒冷對心臟的壓力；「作息別差太多」睡眠建議維持七至八小時；「情緒要顧」放慢步調、避免爭執，讓身心真正休息。

連假作息亂 自律神經失衡易焦慮

另外，昨日開工日，許多人走進辦公室還是覺得「不想上班」，精神科醫師楊聰財說，許多民眾連假期間熬夜、晚起，打亂平常生活節律，導致皮質醇、褪黑激素等物質分泌時間延後或出現不足的情況。當假期結束，自律神經在交感與副交感間切換失衡，容易因此出現心悸、腸胃不適、頭痛等身體症狀，睡眠品質因此下降，惡化情緒，重返工作後，必須從假期間「被允許放鬆的人」轉換為「需承擔責任的人」，導致原本的工作倦怠、焦慮都被放大。

注意諾羅、腸病毒與流感疫情

楊聰財建議，面對連假後的大量工作，民眾可慢慢整理待辦事項、分級處理，透過運動或散步穩定自律神經，與信任的人分享焦慮。但如果連續2週以上持續情緒低落或易怒、嚴重失眠、心悸、胸悶、腸胃功能失調，及早尋求專業協助。

此外諾羅病毒、腸病毒與流感在社區活動，隨著學生返校，校園群聚風險升高。疾管署長羅一鈞提醒，疾管署已調高警報等級。一旦達流行閾值，將啟動校園與托育機構查核及防疫措施。

