健康 > 抗老養生 > 中醫藥

「收假症候群」睡不好 針灸、中藥助好眠

2026/02/21 05:30

▲印堂。（照片提供／林美蓉）

▲印堂。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

春節到了初五，假期將近尾聲，返鄉或出遊的人憂愁要塞車，上班族苦悶要開工，學生們煩惱做不完的寒假作業，主婦們煩惱吃不完的剩菜…，不知道失眠的人是不是又增加了？

中醫針灸對治療失眠常有立竿見影的功效，且針灸刺激常是雙向調節，譬如「神三針」對失眠患者可安定紛擾躁動的腦部活動，但對中風患者反而能增強腦部失能區塊的活性，不是抑制大腦，更不會造成退化。

穴位按摩效果也很好

至於中藥治療失眠則是依需求，或養肝血或清心火或滋腎陰，要將陰陽調整趨於平衡後才能見效，沒有「強迫入睡」的藥，所以不可能像吃西藥般倒頭就睡。然而這樣治療的目標是讓身體回復正常運作，並非強迫關機，因此治療後不僅無礙腦力甚至有助功能改善。

已習慣用西藥助眠的患者，會因不同程度的依賴性增加治療難度，而從未用過助眠藥的人治療反應則好很多！不如先試試每天睡前穴位按摩，說不定能獲得一夜好眠，連針灸、吃藥都免了！

●耳神門穴：位在耳朵由上而下的第一個凹陷 （三角窩）內，位於三角窩最遠離身體的外上角。

▲耳神門。（照片提供／林美蓉）

▲耳神門。（照片提供／林美蓉）

●印堂：位於兩眉頭正中央，也就是眉心的位置。

●安眠一、安眠二：這兩穴為一組，併用效果很好，但取穴稍微麻煩！首先，耳垂尖壓貼頭骨處有1個凹槽是「翳風穴」，從翳風穴往風池穴（位於枕骨下緣，胸鎖乳突肌與斜方肌之間的凹陷處）做一條連線，然後依序，翳風穴後約1.5cm是「安眠一」，再後1.5cm是「翳明穴」，翳明穴與風池穴的中點是「安眠二」。（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

▲安眠一、安眠二。（照片提供／林美蓉 ）

▲安眠一、安眠二。（照片提供／林美蓉 ）

