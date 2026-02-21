自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

4招練肌力 行動好馬力

2026/02/21 05:30

▲圖1：蹲馬步。（照片提供／余安琪）

▲圖1：蹲馬步。（照片提供／余安琪）

文／余安琪

馬年象徵行動力，想要出門走春，但能不能走得久又走得遠，關鍵在於肌力。隨著年齡增長，肌肉逐漸流失，形成所謂的肌少症，容易出現走路慢，疲累走不遠的情況。透過以下安全的運動訓練，增加肌力，為行動力打造良好的基礎。

●蹲馬步：採坐姿，前方放一張椅子，雙腳與肩同寬，腳尖朝前或朝外，軀幹向前傾，並將雙手向前扶著椅背，讓臀部離開椅面，膝蓋不超過腳尖，停留5-10秒，結束後坐下。

每回合8-12下，共3回合。此動作可強化大腿及臀部肌群肌力，改善坐到站及上下樓梯的能力。（圖1）

●躍馬前行：站姿下，身體保持直立，單腳向前大步跨出，前腳膝蓋彎曲不超過腳尖，後腳微彎，重心加壓在前腳，感受大腿發力。手可扶著椅子或牆壁維持平衡。停留5-10秒，結束後前腳收回站起。

雙腳各做8-12下，共3回合。此動作可強化大腿肌群肌力，改善行走穩定度。（圖2）

▲圖2：躍馬前行。（照片提供／余安琪）

▲圖2：躍馬前行。（照片提供／余安琪）

●馬不停蹄：站姿下，將雙腳墊腳尖，停留5-10秒，結束後腳跟落地。手可扶著椅子或牆壁維持平衡。

每回合20-30下，共3回合。此動作可強化小腿後肌群肌力，強化走路推蹬，踝部穩定度，預防跌倒。（圖3）

▲圖3：馬不停蹄。（照片提供／余安琪）

▲圖3：馬不停蹄。（照片提供／余安琪）

●兵強馬壯：站姿下，面對牆，雙腳與肩同寬，距離牆壁約一步距離，掌心貼牆與肩同高，接著身體前傾手臂彎曲，做伏地挺身的動作，讓臉靠近牆。

停留5-10秒，每回合8-12下，共3回合。此動作可強化胸部與肩部肌群肌力，改善取物能力及肩部穩定度。（圖4）

▲圖4：兵強馬壯。（照片提供／余安琪）

▲圖4：兵強馬壯。（照片提供／余安琪）

◎健康小提醒：運動時應保持正常呼吸不憋氣，並依個人狀況增減運動量。如出現任何不適應，停止或減少運動量；若有其他的膝蓋、髖關節、腰部問題或骨科疾病，可先詢問醫師或物理治療師，規劃個別化的運動。

（作者為鹿港基督教醫院物理治療師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中