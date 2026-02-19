春節中風風險上升 留意FAST警訊降低傷害

▲過年期間務必按時服用慢性病藥物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者楊金城／台南報導

▲張昂傑醫師提醒，過年期間小心腦中風風險上升。（記者楊金城攝）

農曆春節是家人團圓歡慶的日子，但臨床上，急診醫師發現過年期間中風病人明顯增加，與年節期間飲食、作息改變、氣候寒冷，以及慢性疾病控制不佳有密切關係；若忽略中風警訊，輕則留下長期後遺症，重則可能危及生命。

▲豐盛年菜潛藏高鹽、高油、高糖，易影響血壓、血糖控制。（記者楊金城攝）

台南麻豆新樓醫院神經外科醫師張昂傑說，中風係因腦部血液供應突然中斷所造成的腦部傷害，分為2大類型：1.缺血性中風，是腦血管被血栓堵住，約占7成；2.出血性中風（腦出血），則是腦血管破裂導致出血，病發比例較低，卻是死亡率與失能率最高的一型。

中風發作時常來得又急又快，可能出現單側肢體無力或麻木、說話不清、臉歪、視線偏向一側、劇烈頭痛、嘔吐，甚至意識不清。

◎中風風險上升常見的原因

●高鹽、高油、高糖飲食，使血壓與血糖劇烈波動。過年期間與親友團聚吃大餐，飲食上如多為高鹽、高油、高糖，因此影響血壓、血糖數值。

●過年期間飲酒增加，容易導致血壓上升或心律不整。

●抽菸與二手菸暴露增加，會傷害血管內皮，使血液變得較黏稠，提高中風風險。

●作息不規律，過年期間家人團聚、熬夜等，以致於清晨中風風險提高。

●冬季低溫，血管收縮、血液黏稠度上升。

●忘記服藥或自行停藥，慢性病控制失衡。

◎哪些人要特別提高警覺？

●高血壓、糖尿病、高血脂、心房顫動或其他心臟病患者。

●抽菸者。

●曾中風或短暫性腦缺血發作者。

●家族中有中風病史者。

●65歲以上長者。

◎中風警訊有FAST原則：

●F（Face）：臉歪、嘴角下垂

●A（Arm）：單側手腳無力、舉不起來

●S（Speech）：說話不清楚、聽不懂

●T（Time）：立刻撥打119送醫

◎如何安心過好年？

●年菜少鹽少油，避免暴飲暴食。

●酒精適量，能不喝就不喝。

●避免抽菸並遠離二手菸。

●維持規律作息，避免連續熬夜。

●注意保暖，特別是清晨與夜間。

●務必按時服用慢性病藥物。

張昂傑說，中風可以預防，戒菸、控制血壓、血糖與血脂，並在出現中風警訊時立即就醫，就能大幅降低中風與腦出血帶來的傷害，真正平安過好年。

