自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

2026/02/16 05:30
頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

▲春節事情多、作息亂，加上節氣轉換，小心頭痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林美蓉

頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

▲圖2：風池穴。（照片提供／林美蓉）

不少人早已習慣與頭痛共處，輕微發作時總覺得「忍一忍就過了」、「睡一覺就好了」。但像農曆過年這樣的「大年大節」，事情多、作息亂，再加上節氣轉換，原本可忍受的頭痛，往往會發作得更劇烈，也更不容易自行緩解。

頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

▲圖1：足臨泣穴、太衝穴、陷谷穴。（照片提供／林美蓉）

習慣性頭痛的人，身邊多半會常備止痛藥，知道痛到受不了時吃一顆就能暫時緩解，但也明白長期依賴止痛藥的隱憂，真正要吃藥前，心裡往往還得掙扎一番。

頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

▲圖3：勞宮穴。（照片提供／林美蓉）

事情多、作息亂 發作更劇烈

其實，在頭痛發作當下，針灸往往能明確且迅速地緩解疼痛；若再配合後續治療或服藥，更能針對不同成因調整體質，逐步降低頭痛發作的頻率。不過，農曆春節期間多數診所休診，無法及時接受針灸治療，不妨先嘗試透過按壓穴道來協助緩和疼痛。

◎穴位按摩

●前額痛：包括眉棱骨或眼窩痛，這屬於陽明經，可按壓陷谷穴（位於足背，第二與第三趾蹠骨交接處前方凹陷）。

●側頭痛：包括太陽穴痛，耳上或耳前痛，或兩側頭角痛，這屬於少陽經，可按壓足臨泣穴（圖1，位於足背，第4趾與第5趾蹠骨交接處前方凹陷中）。

●顛頂痛：可按壓太衝穴（圖1，位於足背，第1、2腳趾蹠骨交接處前方凹陷）。

●後頭痛：包括後腦痛與後頸緊痛，可按壓風池穴（圖2，位於枕骨下緣，胸鎖乳突肌與斜方肌之間的凹陷處）。

另外，除了急性發作時的緩解，從生活上減少反覆發生的誘因也很重要！

●睡眠不足容易發作，所以會頭痛的人不可以熬夜，過年應避免通宵打麻將！

●冷風吹頭容易造成血管收縮，腦部供血不足而頭痛，所以天氣冷容易頭痛的人，要特別注意頭部的保暖。

●生氣或緊張就容易頭痛的人，在情緒高張時趕快搓搓手，讓兩手心中央的勞宮穴（圖3，位於手掌心中央，中指與無名指延伸交會的下方）互相輕揉摩擦，幫助情緒平緩下來。

大多數「習慣性頭痛」是可以治療的，千萬別習慣它！

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中