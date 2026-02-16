頭痛別再忍一忍 按穴可緩解

▲春節事情多、作息亂，加上節氣轉換，小心頭痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林美蓉

▲圖2：風池穴。（照片提供／林美蓉）

不少人早已習慣與頭痛共處，輕微發作時總覺得「忍一忍就過了」、「睡一覺就好了」。但像農曆過年這樣的「大年大節」，事情多、作息亂，再加上節氣轉換，原本可忍受的頭痛，往往會發作得更劇烈，也更不容易自行緩解。

▲圖1：足臨泣穴、太衝穴、陷谷穴。（照片提供／林美蓉）

習慣性頭痛的人，身邊多半會常備止痛藥，知道痛到受不了時吃一顆就能暫時緩解，但也明白長期依賴止痛藥的隱憂，真正要吃藥前，心裡往往還得掙扎一番。

▲圖3：勞宮穴。（照片提供／林美蓉）

事情多、作息亂 發作更劇烈

其實，在頭痛發作當下，針灸往往能明確且迅速地緩解疼痛；若再配合後續治療或服藥，更能針對不同成因調整體質，逐步降低頭痛發作的頻率。不過，農曆春節期間多數診所休診，無法及時接受針灸治療，不妨先嘗試透過按壓穴道來協助緩和疼痛。

◎穴位按摩

●前額痛：包括眉棱骨或眼窩痛，這屬於陽明經，可按壓陷谷穴（位於足背，第二與第三趾蹠骨交接處前方凹陷）。

●側頭痛：包括太陽穴痛，耳上或耳前痛，或兩側頭角痛，這屬於少陽經，可按壓足臨泣穴（圖1，位於足背，第4趾與第5趾蹠骨交接處前方凹陷中）。

●顛頂痛：可按壓太衝穴（圖1，位於足背，第1、2腳趾蹠骨交接處前方凹陷）。

●後頭痛：包括後腦痛與後頸緊痛，可按壓風池穴（圖2，位於枕骨下緣，胸鎖乳突肌與斜方肌之間的凹陷處）。

另外，除了急性發作時的緩解，從生活上減少反覆發生的誘因也很重要！

●睡眠不足容易發作，所以會頭痛的人不可以熬夜，過年應避免通宵打麻將！

●冷風吹頭容易造成血管收縮，腦部供血不足而頭痛，所以天氣冷容易頭痛的人，要特別注意頭部的保暖。

●生氣或緊張就容易頭痛的人，在情緒高張時趕快搓搓手，讓兩手心中央的勞宮穴（圖3，位於手掌心中央，中指與無名指延伸交會的下方）互相輕揉摩擦，幫助情緒平緩下來。

大多數「習慣性頭痛」是可以治療的，千萬別習慣它！

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

