返鄉塞車久坐憋尿 當心尿路感染

文／邵郁鏵

每逢年節或連續假期期間，常有患者就醫時，主訴排尿灼熱、頻尿、甚至腰痠不適。仔細一問，才發現問題的開端往往出現在高速公路上。返鄉車潮綿延數公里，駕駛與乘客為了趕路，不敢多停休息站，選擇「先忍一下」，結果一路憋尿到目的地，隔天就出現明顯不適，甚至演變成尿路感染。

「憋尿」對泌尿系統來說是一種壓力，正常情況下，尿液在膀胱中暫存一段時間後排出，可以帶走部分細菌與代謝物；但若長時間不排尿，尿液滯留會讓細菌有更多繁殖的機會，膀胱黏膜也容易受到刺激與發炎，再加上塞車時多半久坐、活動量少、骨盆循環變差，整體環境都讓泌尿道更容易出問題。

喝水採少量多次 避免水量不足

除了憋尿，「喝水太少」也可能導致尿路感染，許多人為了避免上廁所，會刻意少喝水，但這樣反而適得其反，當尿液變得濃縮，細菌更容易附著在尿道或膀胱壁上，加重感染機率。

臨床經驗也指出，足夠的液體攝取能有效降低反覆性膀胱炎的發生率。簡單來說，尿路感染與「水分不足」和「排尿不順」都有密切關係。

尿路感染並不是單一疾病，而是根據感染部位不同，可分為幾種類型：最常見的是膀胱炎，多表現為頻尿、急尿與下腹部酸的感覺；其次是尿道炎，除了排尿不適外，有時會伴隨分泌物、女性則可能感到下腹悶痛。若感染持續上行到腎臟，則成為腎盂腎炎，症狀會更明顯，包括發燒、寒顫、腰痛與全身倦怠。這類感染若未及時治療，可能影響腎功能，甚至引發敗血症，千萬不可輕忽。

若出現頻尿、尿急、排尿灼熱、尿液混濁或有異味等症狀，代表泌尿道可能已受到感染。初期可嘗試多補充水分、避免憋尿，但若症狀在2天內未改善，或合併腰痛、發燒，就應盡快就醫，透過尿液檢查，病史詢問及身體檢查找出感染部位與原因，並接受適當的抗生素治療。

事前規劃停靠休息站

長時間塞車雖難以避免，但可以事前準備，出發前可先規劃休息站停靠時間，避免長時間不下車；飲水方面，可採「少量多次」方式維持水分，若旅程特別長，也能準備臨時用的便袋，避免膀胱過度撐脹。

能喝水就喝、想上廁所就去，這看似再平常不過的事，卻是保護泌尿健康最實用的原則。

（作者為大象泌尿科診所院長）

