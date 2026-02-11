翻轉大魚大肉當主角 植物為主飲食 圍爐年菜更健康

▲國健署署長沈靜芬（右）過年推薦民眾可以選擇「植物為主飲食」，並優先使用當季新鮮原型食材。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲因為年節放縱飲食，身體的「負債」也不少，國健署推薦民眾選用「植物為主飲食」，在兼顧美味的同時，還能均衡營養攝取。（記者林志怡攝）

農曆春節連假即將到來，許多民眾抓緊機會與家人團聚、吃吃喝喝。但衛福部國民健康署長沈靜芬提醒，年節放縱飲食，身體的「負債」也不少，不知不覺中多了很多熱量與營養過剩的負擔，推薦民眾今年選用「植物為主飲食」，在兼顧美味的同時，還能均衡營養攝取。

根據「2017年至2020年國民營養健康調查」，國人6大類食物攝取明顯不均衡，78%的民眾蔬菜類攝取不足3份、89%水果類攝取不足2份、88%堅果種子類攝取不足1份、98%乳品類攝取不足1.5杯，但有高達63%的民眾鹽分攝取過量，17.3%糖分攝取過量。

優選當季原型食材 少用糖鹽油

沈靜芬指出，國人水果、蔬菜、乳品、堅果種子類明顯攝取不足，糖、鹽攝取量又過多，今年過年推薦民眾可以選擇「植物為主飲食」，並優先使用當季新鮮原型食材，既能增加蔬菜水果攝取，補充維生素、礦物質與膳食纖維，減少糖、鹽、油的使用，還能兼顧低碳、永續。

國健署社區健康組長劉家秀進一步說明，「植物為主飲食」並不是要民眾完全不吃肉，而是將飲食的重點放在魚、蔬菜、水果、豆類、全穀物、堅果，並依據個人需求選擇添加蛋類、禽肉、乳製品，減少紅肉與添加糖的使用。

腎臟疾病風險可降低24% 糖尿病18%

劉家秀表示，植物為主飲食的理想餐盤比例中，一半為蔬菜及水果，另一半則是全穀類主食、植物性蛋白質、堅果種子及植物油，並酌量使用動物性蛋白質，藉由選擇植物為主飲食，心血管疾病風險可降低16%、糖尿病風險降低18%、腎臟疾病風險降低24%。

對於如何將大魚大肉的年菜，調整為植物為主的健康大餐，灃食公益飲食文化教育基金會主廚林奕成建議，米糕、八寶飯中，可以混搭加入糙米、紫米、燕麥等食材，佛跳牆、燉肉中，則可加入地瓜、南瓜、芋頭，既能增加料理的甜味，還能讓口感更加綿密。

豆腐、毛豆、堅果替代動物性蛋白

此外，牛肉、豬肉、羊肉等動物性蛋白質，可以使用豆腐、毛豆、豆漿、堅果等植物性蛋白質替代，在保持蛋白質攝取量的同時，還兼顧膳食纖維、礦物質，並增加飽足感。

蔬菜塞入全雞燉煮高湯 兩全其美

以圍爐必備的雞湯為例，林奕成建議，民眾可以將娃娃菜、洋蔥等蔬菜與香料塞入全雞，接著入鍋燉煮，保留蔬菜的鮮甜及雞本身的風味，取代額外添加鹽等調味，也較傳統全雞大幅提升蔬菜量。

