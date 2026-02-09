驟冷溫差大「傷心」 應急藥品不離身

▲近期天氣溫差變化大，醫師提醒有心血管疾病的民眾，務必按照醫囑用藥、應急藥品不離身；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期受到寒流影響，全台冷成「凍番薯」，雖今天可能短暫回暖，但後天會有另一波冷空氣通過。醫師提醒，氣溫由暖轉冷的過程中，很容易引發心血管疾病，若本身就有相關病史，務必按照醫囑用藥、應急藥品不離身，一般民眾也務必落實保暖措施，切勿因為天氣短暫回暖就掉以輕心。

林口長庚心臟內科系副系主任張其任指出，近期溫差變化相當大，本身就有心血管疾病或相關風險的民眾，特別容易在這段期間發作，甚至出現心肌梗塞等情況，因此近日急診因心血管相關問題就診的民眾明顯增加，門診就醫的情況也較平時略多一些。

請繼續往下閱讀...

連假南來北往注意保暖

對於本週末即將到來的農曆春節連假，許多民眾會南下返鄉。張其任提醒，雖然心血管疾病惡化大多發生在氣溫突然由高轉低的情境下，南部通常比北部暖和，按理來說風險相對低一些，但連假期間也不能輕忽日常用藥與保暖措施，尤其現在仍是冬季，保暖仍是所有民眾都要注意的例行事項。

異常胸悶、胸痛快就醫

此外，張其任強調，若民眾本身就已經有心血管相關病史，務必按照醫囑、按時用藥，且若醫師有處方硝化甘油等因應緊急情況的藥品，也一定要隨身攜帶，以備不時之需。

若民眾仍不幸出現胸悶、胸痛等異常症狀，張其任說，如果患者過去就有類似症狀，而當下情況與先前類似，沒有變得更嚴重或發生頻率更高，可能屬於穩定性心絞痛等情況，考慮到門診就醫即可，不見得要直奔急診，但若症狀明顯比先前惡化或嚴重，還是建議儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法