「我不是好媽媽」? 當心產後憂鬱症

▲產後憂鬱症成因多元，家人除應多關注產婦情緒，必要時也可透過心理治療、藥物治療，助產婦盡快恢復身心健康；示意圖。（亞大醫院提供）

記者許國楨／台中報導

28歲外配「小雯」婚後3年迎來首胎，原以為是人生最幸福時刻，卻因寶寶早產住進保溫箱，讓喜悅迅速被焦慮取代，返家後坐月子方式、育兒觀念與婆家衝突不斷，加上長期睡眠不足、缺乏支持，小雯情緒逐漸崩潰，甚至出現幻聽與輕生念頭，所幸丈夫及時察覺異狀，陪同就醫，才讓她從深淵中被拉回。

1至2成有症狀 須心理、藥物治療

小雯就醫時坦言，因不熟悉台灣坐月子飲食與作息，堅持親餵與安撫寶寶，卻屢遭婆婆質疑，面對新生兒哭鬧更手足無措，常被責備「不會顧孩子」，讓她愈來愈自責，覺得「婆婆不喜歡我」、「我不是好媽媽」，甚至出現彷彿家人責罵嘲笑她的幻聽，對孩子的哭聲也從心疼轉為煩躁與憤怒，一度浮現「帶著孩子一起消失」的可怕念頭。

請繼續往下閱讀...

亞洲大學附屬醫院精神科醫師吳佳錚指出，產後憂鬱症是常見且需要專業治療的精神疾病，並非情緒軟弱，女性生產後雌激素與黃體素快速下降，影響腦部情緒調節，再加上身體不適、睡眠剝奪、角色轉換與育兒壓力，都可能成為引爆點，若再合併家庭支持不足、文化差異、經濟壓力或關係緊張，風險將明顯升高。

研究顯示，約1至2成產婦會在產後出現不同程度憂鬱症狀，包括持續情緒低落、提不起勁、易哭、空虛感、焦躁、注意力不集中，嚴重者甚至出現幻聽或自殺意念，皆是必須立即就醫的警訊，所幸，產後憂鬱症並非無解，依病情安排心理治療、藥物治療或雙管齊下，皆能有效改善。

其中抗憂鬱藥物可調整神經傳導物質，心理治療則協助修正負向思考、學習因應壓力，而小雯在治療、情緒支持與家人理解下，逐漸走出陰霾；吳佳錚也呼籲，家人的陪伴、傾聽與肯定，是復原關鍵。「一句理解、一次分擔，勝過無數指責。」只要及早求助、多給情緒支持，多數產婦都能重新找回照顧孩子與生活的力量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法