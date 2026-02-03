春節飲食掌握4原則 控制熱量不怕胖

▲掌握簡單四招步驟，春節不怕胖。（北榮新竹分院提供）

記者廖雪茹／新竹報導

▲北榮新竹分院營養師李紫涵推薦的春節健康點心選擇。 （北榮新竹分院提供）

農曆春節期間，家家戶戶餐桌總是擺滿豐盛的年菜及零食，團圓氛圍讓人容易忘記控制食量，糖分、油脂和鹽分都可能攝取過多，對健康造成負擔；營養師分享，只要掌握「順序正確、烹調少油膩、點心聰明選、飲品不加糖」簡單的4大飲食原則，就能兼顧美味與健康，享受佳節的歡樂氣氛。

台北榮總新竹分院營養師李紫涵表示，從選擇菜色、控制烹調方式，到零食和飲品的聰明搭配，每個細節都可以幫助身體減輕負擔。

一、菜先吃、肉適量、飯最後：春節聚餐時，建議遵循「菜→肉→飯」的進食順序。從蔬菜類開吃可增加飽足感，減少後續高熱量食物的攝取量。接著攝取蛋白質來源，肉類減少香腸、臘肉等加工品，建議以魚類、雞肉等白肉為主，豆製品與雞蛋也可。最後，再適量食用飯或其他澱粉類食物。

二、清爽烹調少油膩：建議年菜以清蒸、滷、燉、煮、烤等方式為主，減少油煎、油炸或重油快炒的料理。餐桌上常見的魚料理，建議改以清蒸方式並搭配薑、蔥等辛香料提味，避免油炸裹醬而增加過多油脂。經典年節大菜佛跳牆，食材豐富但熱量偏高，可調整以「烤」取代「炸」，將炸芋頭改為烤芋頭等的方式減少油膩；選用瘦肉、鮑魚、干貝等低脂蛋白質，取代豬腳、豬皮；並加入杏鮑菇、白菜、白蘿蔔、猴頭菇等蔬菜，增加纖維的同時也降低整體熱量。

三、零食聰明選掌握好分量：春節期間零食選擇多，像是肉乾、肉條、蜜餞等加工食物，不僅油脂含量高，也含有大量糖分與鹽分，若攝取過量，熱量容易累積，還可能增加血糖、血脂及腎臟負擔，對身體健康造成影響。建議選擇新鮮水果、毛豆或未調味的堅果種子，滿足口腹之欲，又可提供膳食纖維、營養素。

四、飯後飲品以無糖為原則：飯後建議選擇無糖茶飲或白開水，避免含糖飲料或甜湯。無糖茶飲不僅可以幫助解膩，也能減少額外糖分攝取，對體重與血糖控制更為有利。

