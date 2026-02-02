自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長輩運動拉傷臀肌 注射+皮拉提斯恢復活力

2026/02/02 05:30
長輩運動拉傷臀肌 注射+皮拉提斯恢復活力

▲站姿後抬腿。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

年逾70歲的王女士，平日喜歡在公園利用免費的機器練習划步與平衡。

某次上機時，因儀器阻力不足而差點劈腿滑倒，當下她覺得臀肌有拉到，且漸漸注意到自己無法順利從椅子起身，雙腳無力且觸碰臀部會痛。

慎用公園簡易運動器材

就診時，醫師注意到她從坐姿轉換到站姿的過程中需要輔助，觸摸發現臀肌緊繃不太收縮，而大腿和小腿肌力尚佳，超音波檢查發現臀大肌、臀中肌出現部分撕裂傷，且存有萎縮和纖維化，以高濃度葡萄糖水注射受損肌肉，配合一對一徒手治療與皮拉提斯運動訓練下，她終於能回到公園活動放鬆。

我們要完成坐姿起立和推進行走，除大腿股四頭肌、小腿的腓腸肌和比目魚肌之外，也需臀肌協助，讓髖關節從屈曲進到伸展，在軀幹挺直後才能順利起身。

行走時的前足跟著地，也仰賴臀大肌、臀中肌、臀小肌等進行緩衝，才能夠跨大步行走，其中位在臀部正後方的臀大肌是全身最大的肌肉，負責髖關節伸展和外旋動作。

臀中肌位在相對偏側邊的位置，與髖關節外展相關。臀小肌處在相對偏前側最底層，以輔助上述肌肉。

若因外傷撞擊、運動拉傷、久坐、臥床失用、與腰椎神經根壓迫後，導致臀肌群撕裂傷、萎縮無力，易讓人寸步難行。

此外，萎縮虛弱的肌肉，在突然的暴衝施力下，也更容易損傷撕裂，所以是互為因果的狀況，因此，公園的簡單器材如果沒有油壓緩衝功能，反而容易失控滑倒與拉傷。

為了減少老人家因為其他疾病臥床太久，而臀大肌萎縮無力，應鼓勵他們多下床活動，在站姿的狀況下，練習站姿後抬腿（如圖），在抬腳過程中，可以將手放在屁股正後方，有臀大肌收縮才是有效動作喔！

站姿後抬腿增強臀大肌

此外，也可以用彈力帶增加後抬腿的阻力，增加臀大肌力量。

增強臀大肌的力量不僅能改善坐姿起立動作，也能改善步態平衡，除了能大步行走外，也能避免跌倒風險。

（作者為順新復健科診所院長）

