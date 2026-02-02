到中國找密醫「入珠」 大叔傷口潰爛險「除根」

▲邵郁鏵醫師提醒入珠本身是侵入式處置，稍不慎就可能發生感染等問題。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

1名中年男病患因入珠感染前來門診求助，進一步了解得知他在1個月前到中國的密醫進行入珠手術，後來開始出現生殖器紅腫、疼痛的症狀，經檢查也發現傷口明顯發炎，甚至能清楚看到珠體從皮膚外側凸出。這種入珠外露引發感染、傷口潰爛的情況，就必須移除入珠，後續也為該患者安排手術，並進行清創，所幸入珠清除後已無大礙。

入珠外露引發感染

其實這類情況很常見，一般人進行入珠，是希望藉由在陰莖皮下植入圓珠狀物體，增加局部的觸感刺激或自信感，一般常見的材料包括矽膠、醫療級塑膠，也有使用金屬材質，但不論材質為何，入珠本身仍屬侵入式處置，施作時需要完整的無菌環境、適當的麻醉、正確的切口設計，以及術後的傷口照護，若在未具備醫療資格或無法確保衛生安全的場所施作，就容易導致後續感染、排斥或傷口裂開等問題。

以這位患者的狀況來說，他是由中國的密醫進行入珠，既不是合格醫療人員，也沒有合規的手術環境，許多非醫療機構在施作時缺乏無菌操作，切口縫合方式也不符合醫療標準，因此術後很容易發生像外露或發炎，入珠一旦外露，就代表皮膚與皮下組織的保護層被破壞，細菌能直接侵入，最終引起傷口潰爛，甚至可能影響海綿體。

手術清創救回命根子

在手術治療過程中，會先取出入珠，再仔細清除壞死和受感染的組織，避免細菌持續擴散，需要注意的是，感染過的傷口癒合會變得相當困難，即使完成縫合，仍可能因張力大或組織受損而延遲復原，因此術後也可以安排高壓氧治療，利用增加局部氧氣濃度的方式促進血流、加速癒合。

入珠屬醫療行為，需要在具備手術環境與醫療資格的院所施作，材質與方式也應依個人狀況評估後再進行，此外，術後的照護與追蹤也十分重要，入珠手術後的前幾週，需要避免劇烈摩擦、注意清潔、更換敷料，並留意是否有紅腫、異味、滲液增加等感染前兆。

（作者為大象泌尿科診所院長）

