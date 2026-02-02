天冷視力突惡化 眼中風警訊

▲低溫會導致血管收縮，若突然出現視野變暗、局部模糊或視力明顯下降，可能是俗稱的「眼中風」，需急診處理，拖延恐留下永久視力傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

寒流接連報到，氣溫明顯下降，不只讓心血管疾病風險升高，眼睛健康同樣面臨考驗。眼科醫師提醒，低溫會導致血管收縮，若突然出現視野變暗、局部模糊或視力明顯下降，可能是俗稱的「眼中風」，屬於需要爭分奪秒處理的急症，拖延恐留下永久視力傷害。

低溫會導致血管收縮

遠見眼科醫師張芯瑜表示，冬天血管收縮情形特別明顯，對血壓、血脂、血糖控制不佳的三高族群，以及年長者來說，發生視網膜血管阻塞或眼中風的機率相對提高，寒冷季節更是好發期，她也提醒，高度近視族群本身就屬於眼部高風險族群，較容易出現視網膜破洞或剝離問題，若再合併慢性疾病，更需要提高警覺。

三高、高度近視提高警覺

除了突發性視力異常，近期門診中，因眼睛乾澀、刺痛或有異物感而求診的民眾也明顯增加；張芯瑜指出，這類症狀不一定只是乾眼症，還可能與空氣污染、粉塵、過敏原或氣候變化有關，當冷氣團來襲、沙塵或空污加劇時，乾眼或過敏性結膜炎往往會惡化。

張芯瑜建議，若已規律熱敷並正確使用人工淚液，症狀仍未改善者，就應盡快就醫，由醫師檢查眼表狀況，必要時調整用藥，例如改用人工凝膠或眼藥膏，避免自行購藥卻用錯方式。

乾眼、過敏性結膜炎遽增

對於長時間滑手機、看股票或短影音的用眼習慣，張芯瑜直言，長時間使用3C產品已成為各年齡層的共同問題，她建議遵守「20-20-20法則」，每使用螢幕20分鐘，就看20英尺（約6公尺）遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆，並強調使用3C要確保環境光線充足，避免在昏暗環境中盯著螢幕，雖目前沒有明確證據顯示藍光會直接傷眼，但長時間高亮度用眼，仍會增加眼睛負擔。

張芯瑜提醒，眼睛不適往往與天氣、環境與生活習慣相關，寒冷季節更要留意視力突然改變或持續不適的警訊，及早檢查，才能真正守住視力。

