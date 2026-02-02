美國核准新藥 青少年偏頭痛有解

▲神經內科醫師杜宜憲建議，家長應和專業醫師詳細討論治療計畫。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲神經內科醫師杜宜憲指據研究，國內12至15歲的青少年人口偏頭痛盛行率高達15分之1；示意圖。（記者王俊忠攝）

「偏頭痛」是大人才有的毛病嗎？台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲指出，並非如此，偏頭痛在兒童與青少年身上也很常見。據台北榮總醫院副院長王署君的研究，台灣12到15歲的青少年人口中，偏頭痛盛行率為6.8％，意味每15名孩子中可能有1人忍受著偏頭痛之苦。

杜宜憲表示，偏頭痛是一種常見的神經疾病，病人時常出現劇烈頭痛伴隨噁心嘔吐，對生活品質影響極大，有偏頭痛困擾的青少年，不只干擾學習，更會影響社交活動和生活品質。

請繼續往下閱讀...

目前對偏頭痛的治療，除了傳統口服藥，也有新藥不斷問世，杜宜憲說，其中一種新藥是針對偏頭痛發作時很重要的神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽（CGRP）」的分子。

國際臨床藥物試驗 頭痛減半

CGRP能擴張血管、傳遞疼痛訊息，目前有多種新藥可以阻止CGRP與受器結合，阻斷偏頭痛的發作，新藥又分成口服拮抗劑和注射型單株抗體，已廣泛用在成人偏頭痛的治療，卻沒有針對兒童、青少年族群做大規模臨床試驗。

今年1月由醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表1項臨床試驗，受試對象是6到17歲的病人，每月頭痛天數在14天以下並持續6個月以上，受試者每月注射1次偏頭痛單株抗體Fremanezumab，研究團隊並根據受試者體重做個人化調整，經過3個月追蹤，研究數據顯示在頭痛減少的天數、服用止痛藥的天數，藥物組都勝過安慰劑組，且快一半（47.2％）的孩子達成「頭痛減半」的目標。

視用藥反應、發作型態決定治療

杜宜憲表示，家長最關心的安全性問題，研究也得到驗證，像藥物組最常見副作用為「注射部位泛紅」約9.8％，但大多為輕微至中度；至於心理健康的安全性，研究統計尋短行為和想法，在藥物組並沒有增加，美國食品藥物管理局已核准該藥物可用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛。

不過，杜宜憲提醒，研究中對於青少年和兒童的失能評估，藥物組和安慰劑組並沒有差異，而且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，追蹤時間也僅3個月，期待後續有更多研究的發表，這一類藥物在台灣目前尚未核准用在未成年人身上，建議考量孩子的體質不同，家長應該和專業醫師進行詳細討論，根據過往的用藥反應與發作型態來決定治療計畫，幫助孩子走出偏頭痛的陰霾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法