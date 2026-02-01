自由電子報
常提重物 三角軟骨損傷 手腕麻煩大了

2026/02/01 05:30
▲圖2：利用錨釘修補破裂之三角纖維軟骨複合物。（照片提供／林君儒）

文／林君儒、許煥

▲圖1：箭頭處為破裂的三角纖維軟骨複合物。（照片提供／林君儒）

1名38歲男性因提重物導致右手腕劇烈疼痛，就醫檢查發現「三角纖維軟骨複合體」（圖1）嚴重破裂。長庚醫院運動醫學骨科團隊透過「腕關節鏡微創修補手術（圖2）」治療，成功修復損傷組織，讓患者重拾手腕功能。

像是手腕避震器和穩定器

三角纖維軟骨複合體是位於手腕小拇指側的重要結構，就像手腕的「避震器」和「穩定器」，主要功能包括傳遞前臂力量、維持關節穩定、吸收衝擊力以及讓手腕順暢旋轉。日常生活中的轉門把、擰毛巾等動作都需要它的協助。

患者因工作需經常提重物，去年6月搬運行李後右腕出現持續疼痛，手腕旋轉困難，連簡單的日常動作都無法完成。經就醫接受磁振共振檢查後發現，他的三角纖維軟骨複合體深層和淺層纖維都嚴重受損，屬於第2型損傷。這種情況，一般建議保守治療3-6個月，若保守治療效果有限，則建議手術治療。

在與病患討論後採行腕關節鏡微創手術。術中發現患者除了三角纖維軟骨損傷外，還有尺側滑膜炎。醫療團隊使用特殊縫合錨釘以張力帶配置進行精密修復。整個手術僅需幾個微小切口，大幅降低組織傷害。

術後配合復健 手腕功能改善

患者術後配合復健計畫，手腕功能逐漸改善。術後追蹤顯示病患的手腕疼痛明顯緩解，活動度和握力都大幅進步，終於能恢復正常工作和日常生活。

三角纖維軟骨損傷常見於手腕扭傷、提重物或過度使用後，民眾若出現手腕尺側疼痛、握力下降、旋轉無力或活動時有聲響等症狀，應及早就醫，透過專業評估與磁振造影檢查，可以早期診斷並給予適當治療，避免病情惡化。

現在透過腕關節鏡微創手術，傷口小、恢復快，可以幫助患者盡快恢復手腕功能。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）

