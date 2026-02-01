年過半百失去四肢 她用義肢走出精彩人生

▲劉凉珠失去雙手雙腳，丈夫黎鎮昌無怨無悔照顧，成為她最大的依靠。（記者劉曉欣攝）

記者劉曉欣／彰化報導

▲劉凉珠已學會用手夾著掃把掃地。（黎鎮昌提供）

因病痛失去四肢，年過半百的劉凉珠曾哭著問：「為何要救我，沒有雙手雙腳要如何生活？」但丈夫的不離不棄，讓她決定穿戴義肢，開啟「第二人生」，從頭學拿筷子和湯匙，學習穿義肢走路，現在已可自己嗑瓜子，自己抹乳液，自己掃地。她笑著說，人生越來越精彩。

劉凉珠昨天偕同丈夫黎鎮昌，出席彰化靜思堂舉辦的冬令發放與歲末圍爐活動。她本來住在新北市中和區，因小孩長大，加上在科技業擔任主管的丈夫大力支持，她在上班時間以外，就會到住家附近慈濟回收站做環保志工，為資源回收進行分類。

怕拖累丈夫小孩 劉凉珠一度喪志

未料，劉凉珠在2021年10月因一場病痛送院急診，她的雙手雙腳血栓阻塞併缺血性壞死，為了保住生命，只好切除四肢。劉凉珠表示，當她手術後看到自己沒有雙手與雙腳，當場罵主治醫師與丈夫「為何要救我？」擔心自己會拖累丈夫、連累小孩。

「日子總是要過下去！」劉凉珠表示，若繼續住公寓，進出都要依賴他人幫忙，於是她跟丈夫搬回彰化二林娘家平房，丈夫也辭去工作，她裝上義肢重新學習走路，雙手則是裝上像「虎克船長」的鐵鉤義肢，開始學習拿筷子、拿叉子、拿湯匙、拿馬克杯，學習自己抹乳液、拿掃把掃地，用嘴巴拿剪刀修剪花盆枝葉。

重新學習 走路吃飯嗑瓜子樣樣行

她分享自己最厲害的是嗑瓜子，用截掉手臂夾起瓜子，丈夫原本也不知道，後來發現整罐瓜子一直變少，才知道她用手臂扭開蓋子，把瓜子倒出來，再用手臂夾住送到嘴巴。

「這是新的開始！」劉凉珠感性地說，她曾經哭過，也恨過老天爺不公平，但都沒有幫助，於是決定把突如其來的巨變視為「第二人生」，一路走來覺得自己越活越精彩。

