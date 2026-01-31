自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

雷射攝護腺刮除術 84歲翁擺脫尿管人生

2026/01/31 05:30
雷射攝護腺刮除術 84歲翁擺脫尿管人生

▲良性攝護腺肥大導致的排尿問題，應及早就醫治療。 （照片來源：shutterstock）

文／蔡樹衛

84歲的余先生（化名）本身有高血壓、高血脂，長期服用藥物。10年前因中風導致左側無力，雖然排尿不順，但因共病過多，故在藥物治療下勉強尿得出來，就沒有特別進一步處理。日前因連續2次尿不出來，到急診放置尿管，於泌尿科評估後，經藥物治療，依舊無法拔除尿管，且因他不願意放置尿管，在接受多波光雷射攝護腺刮除手術後，順利拔除尿管，且達到滿意的排尿狀況。

良性攝護腺肥大是男性正常的生理現象，隨著年紀的增長攝護腺會增生，進而造成一些小便症狀，長時間沒有處理，將可能造成膀胱及腎臟功能永久的損傷。

良性攝護腺肥大常見的症狀，如：小便比較細、比較慢、尿不乾淨、頻尿、滴尿、排尿困難、排尿斷斷續續、急尿且憋不住、排尿費力、夜尿、及尿失禁，嚴重時甚至會出現尿不出來的狀況、長期沒處理可能會造成反覆的感染、結石、腎功能衰退及血尿等併發症，進而影響生活品質。

攝護腺肥大 50歲以上男性應定期追蹤

臨床上建議男性50歲以上需定期檢查追蹤，若有初步症狀會影響生活，可以先接受藥物治療，常用藥物有甲型交感神經阻斷劑（α-blocker），與5-α還原酶抑制劑（5AR-I）。其作用方式分別為舒張尿道旁的肌肉，以使小便順暢，及減少男性荷爾蒙分泌，以減少攝護腺組織增生，另外還有抑制膀胱收縮的藥物，可以減少頻尿及夜尿。

若是藥物治療效果不彰或不想服用藥物，應該要接受手術治療，避免長期尿路阻塞，造成膀胱或腎臟的永久損傷，目前標準的手術為經尿道攝護腺刮除手術及攝護腺雷射手術。至於需要選擇何種治療？可以跟泌尿科醫師討論。

（作者為國泰綜合醫院泌尿科主治醫師）

