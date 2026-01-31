自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

屁屁、鼠蹊部痛到跛行 罕見「後髖關節唇破裂」惹禍

2026/01/31 05:30
屁屁、鼠蹊部痛到跛行 罕見「後髖關節唇破裂」惹禍

▲後髖關節唇破裂與注射圖。 （照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

髖關節損傷的典型症狀是髖屈曲合併內、外旋動作時會誘發疼痛，易合併肌腱或關節唇損傷。

早期因為症狀以髖部前側、大腿前內側、鼠蹊部疼痛為主，故影像檢查與治療皆著重在髖部前側，後期追蹤髖關節損傷的病人後，發現疼痛也會出現在後臀部、大轉子與坐骨之間的區域，需要與局部的梨狀肌發炎、附近臀肌發炎、坐骨神經壓迫鑑別診斷，也需要排除來自腰椎、薦髂關節炎造成的引傳痛。若此疼痛與髖關節活動相關又合併關節角度減少，則應仔細評估後側髖關節區域是否存有病灶。

避免坐矮凳、翹腳

以張太太為例，她的雙側臀部疼痛多年，最近疼痛蔓延到鼠蹊部、髖部外側，長距離走路容易誘發疼痛，跛行明顯。診療時，醫師發現髖關節內轉、外轉角度明顯減少，觸診前側、外側和後側關節囊皆有疼痛感，X光可見股骨頭磨損和髖臼狹窄。超音波掃描可見前、外和後側皆有關節囊增厚，後側關節腔除少量積水外，合併有後髖關節唇破裂（如圖）。後髖關節唇破裂比較少見，但當保護性的屋頂受損後，穩定性會下降且容易在髖部屈曲或向前跪拜動作下誘發後側疼痛。

早期的病灶可以給予微波、電療等復健儀器治療，或像張太太一樣直接以自體血小板血漿（PRP）合併玻尿酸精準地注射在後側關節唇，並環狀地注射強化前、外、後側髖關節囊。注射的藥劑亦可以血小板凍晶、羊膜萃取物、或高濃度葡萄糖水進行加強處置。由於此處注射得要精準避開坐骨神經與附近的血管，以超音波導引注射相對精準安全。

患者應強化臀部外展肌和臀大肌，放鬆內收肌與屈肌群，同時減少坐矮凳、翹腳，以減少疼痛復發。

若股骨頭已塌陷或明顯缺血性壞死，一般需要手術治療。術後需要加強髖屈肌的伸展，減少髖屈曲與外展攣縮，降低術後髖關節後脫位的機會。

（作者為順新復健科診所院長）

