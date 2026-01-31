限制級
每日一餐「蔬食」健康加分愛地球
文／范純美
在忙碌的生活中，不一定要「全素」才能吃得健康。其實，只要每天有一餐選擇蔬食，就能響應節能減碳且為身體與環境帶來許多正向改變，也是最容易開始、可持續執行的健康行動，從每天一餐開始，就是改變的起點，為自己健康加分。
體內環保 降16%心血管疾病風險
●好處1：做體內環保
吃蔬食餐因富含全穀類、豆類與蔬菜、菇類，膳食纖維含量高，有助於促進腸道蠕動，可讓腸道更順暢，幫助腸道好菌生長，改善便秘。
●好處2：降低心血管與代謝疾病風險
一般上班族外賣便當常吃雞腿、排骨便當偏向高油脂、低纖維飲食，若能從午餐選擇蔬食自助餐點，如主菜選擇豆乾、豆腐、豆包、毛豆炒蛋，搭配3種深綠、紅橙、白色不同顏色蔬菜來食用，主食選擇五穀飯、紫米飯不僅脂肪含量低，且富含鉀、鎂、植化素與抗氧化物。
許多研究顯示，多攝取植物性食物，可降低16%罹患心管疾病及中風風險、32%心血管疾病死亡風險。
●好處3：熱量較低，幫助體重管理
以蔬菜、豆製品、全穀為主的餐點，可降低熱量密度，有助於控制體重，改善壓力性進食。
●好處4：減少身體發炎，提升整體活力
植物性食物中的蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果和種子含有多種抗氧化與抗發炎成分，如：類黃酮、多酚、維生素C、E有助於減少慢性發炎，讓精神與體力更穩定。
減少身體發炎+友善環境 永續雙贏
●好處5：對地球更友善，實踐永續生活
飲食新食尚、對地球更友善，每天一餐蔬食，新的飲食選擇，蔬食不僅美味健康，也能降低碳足跡，一般民眾也能從自身做起，鼓勵身邊家人朋友選擇蔬食，為自己的健康盡一份心力，也支持永續飲食與環境永續的雙贏選擇。
（作者為衛生福利部桃園醫院營養科主任）
