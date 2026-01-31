自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

每日一餐「蔬食」健康加分愛地球

2026/01/31 05:30
每日一餐「蔬食」健康加分愛地球

▲吃蔬食餐可以做體內環保，及幫助體重管理等多項好處。（照片來源：shutterstock）

文／范純美

在忙碌的生活中，不一定要「全素」才能吃得健康。其實，只要每天有一餐選擇蔬食，就能響應節能減碳且為身體與環境帶來許多正向改變，也是最容易開始、可持續執行的健康行動，從每天一餐開始，就是改變的起點，為自己健康加分。

體內環保 降16%心血管疾病風險

●好處1：做體內環保

吃蔬食餐因富含全穀類、豆類與蔬菜、菇類，膳食纖維含量高，有助於促進腸道蠕動，可讓腸道更順暢，幫助腸道好菌生長，改善便秘。

●好處2：降低心血管與代謝疾病風險

一般上班族外賣便當常吃雞腿、排骨便當偏向高油脂、低纖維飲食，若能從午餐選擇蔬食自助餐點，如主菜選擇豆乾、豆腐、豆包、毛豆炒蛋，搭配3種深綠、紅橙、白色不同顏色蔬菜來食用，主食選擇五穀飯、紫米飯不僅脂肪含量低，且富含鉀、鎂、植化素與抗氧化物。

許多研究顯示，多攝取植物性食物，可降低16%罹患心管疾病及中風風險、32%心血管疾病死亡風險。

●好處3：熱量較低，幫助體重管理

以蔬菜、豆製品、全穀為主的餐點，可降低熱量密度，有助於控制體重，改善壓力性進食。

●好處4：減少身體發炎，提升整體活力

植物性食物中的蔬菜、水果、全穀物、豆類、堅果和種子含有多種抗氧化與抗發炎成分，如：類黃酮、多酚、維生素C、E有助於減少慢性發炎，讓精神與體力更穩定。

減少身體發炎+友善環境 永續雙贏

●好處5：對地球更友善，實踐永續生活

飲食新食尚、對地球更友善，每天一餐蔬食，新的飲食選擇，蔬食不僅美味健康，也能降低碳足跡，一般民眾也能從自身做起，鼓勵身邊家人朋友選擇蔬食，為自己的健康盡一份心力，也支持永續飲食與環境永續的雙贏選擇。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養科主任）

