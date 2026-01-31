預產期撞上春節 醫：配套做好安心過好年

▲黃本湘醫師為孕婦進行超音波檢查；圖為情境照。 （照片提供／黃本湘）

文／黃本湘

▲預產期接近年節的孕婦，產前可先將重心放在實際準備上，提早做規劃；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

門診中，曾經有孕婦詢問，若預產期剛好落在春節連假，是否需要提前調整生產計畫。事實上，預產期遇到過年並非少見情況，但不少孕婦因對醫療流程不夠了解，往往因此產生不必要的焦慮與擔心。尤其在年假期間，臨時出現腹痛或破水該如何應對，都是門診中常被提出的問題。

備妥待產包 與醫師充分討論

其實，多數孕婦對「預產期」的理解，容易把它當成1個必須精準發生的日期，但在臨床上，預產期僅是根據最後一次月經或超音波推算出的估計時間，實際生產時間前後相差1-2週都屬常見。也因此，即使預產期落在春節連假，並不代表一定會在過年當天生產，更不需要因日期接近年節而過度緊張或急著改變原本的生產計畫。

當預產期接近春節時，產前的準備重點，反而不在於「哪一天生」，而是是否已充分了解自己的孕期狀況。臨床上，若孕婦本身沒有合併妊娠高血壓、妊娠糖尿病或胎位異常等高風險因素，多半可依自然產流程進行，不需要因年節將近而刻意介入；但若屬高風險孕婦，或曾有早產、急產經驗，則應在產前與醫師充分討論，提早規劃可能的應對方式，以降低臨時狀況發生時的緊張與不安。

因此，預產期接近年節的孕婦，產前可先將重心放在實際準備上，包括提前熟悉待產時可能出現的身體變化、整理好住院用品，並與家屬溝通好，出現狀況時的陪同與交通安排。此外，也可事先確認平時產檢或住家附近可就醫的相關資訊，讓自己在需要時不必臨時手忙腳亂。

照顧好自己 從容迎接新生命

對於有規律產檢、孕期狀況穩定的孕婦而言，這些看似瑣碎的準備，往往比反覆擔心生產日期更能減輕心理壓力，也有助於在真正進入待產階段時，保持相對從容的心情。

整體而言，預產期遇到過年並不需要過度放大解讀，對多數孕婦來說，只要按時產檢、了解自身孕期狀況，並在產前做好基本準備，生產往往會依身體自然的節奏進行。與其執著於是否「剛好在過年生」，不如把重心放在照顧好自己與迎接新生命的到來，讓這段重要的時刻少一點焦慮，多一份安心。

（作者為育禾婦幼中心婦產科主任）

