頸椎椎間盤突出 壓迫神經險誤認中風

▲黃裕涵醫師拿頸椎模型說明椎間盤突出。 （照片提供／黃裕涵、賴佳汶）

文／黃裕涵、賴佳汶

63歲的蔡先生經營小吃店多年，日常工作需反覆以手腕盛裝熱湯，並長時間使用手肘與肩膀出力，上百次的重複動作早已成為工作常態。

未料某日中午午休後，起身準備營業時，卻突然發現右手幾乎無法活動，手肘與肩膀明顯無力，連最基本的抬手動作都難以完成。

請繼續往下閱讀...

起初，蔡先生以為只是肌肉拉傷或頸部落枕，先至附近診所接受注射、服藥及針灸治療，然而症狀遲遲未見改善。

小吃店老闆右手無力 MRI揪出肇因

讓他非常害怕，擔心會終身殘疾，且因天氣轉冷，還一度懷疑是否為中風，於是到醫院檢查。經核磁共振（MRI）檢查後發現，原來是第4、5節及5、6節頸椎椎間盤脫出，造成神經嚴重壓迫，導致右上肢功能明顯受限。

經醫療團隊完整評估後，隨即安排開放性頸椎椎間盤切除前融合手術。

蔡先生在手術清醒後，便明顯感受到右手原本緊繃與不適的感覺大幅緩解，並已能開始活動。又在醫護人員的指導下復健，術後第3天，右手功能即恢復約9成，握力與活動度顯著改善，逐漸能拿取日常生活物品，順利出院返家。

手臂無力不一定是中風，頸椎神經壓迫其實是臨床上相當常見，卻容易被忽略的疾病。

頸椎椎間盤突出多與姿勢不良、重複性動作、上肢過度使用或退化有關，當神經受壓時，可能出現單側手臂無力、抬不起來、疼痛、麻木或握力下降等症狀，且常突然發生，易被誤認為中風或肌肉拉傷。

若症狀持續惡化並影響生活或工作，應及早就醫檢查。長時間低頭、固定姿勢工作者、需反覆使用上肢的勞力與餐飲業者，以及中高齡族群，皆為高風險族群。

平時應適度休息、變換姿勢，並進行頸肩伸展運動，以降低頸椎病變風險。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師賴佳汶）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法