自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頸椎椎間盤突出 壓迫神經險誤認中風

2026/01/30 05:30
頸椎椎間盤突出 壓迫神經險誤認中風

▲黃裕涵醫師拿頸椎模型說明椎間盤突出。 （照片提供／黃裕涵、賴佳汶）

文／黃裕涵、賴佳汶

63歲的蔡先生經營小吃店多年，日常工作需反覆以手腕盛裝熱湯，並長時間使用手肘與肩膀出力，上百次的重複動作早已成為工作常態。

未料某日中午午休後，起身準備營業時，卻突然發現右手幾乎無法活動，手肘與肩膀明顯無力，連最基本的抬手動作都難以完成。

起初，蔡先生以為只是肌肉拉傷或頸部落枕，先至附近診所接受注射、服藥及針灸治療，然而症狀遲遲未見改善。

小吃店老闆右手無力 MRI揪出肇因

讓他非常害怕，擔心會終身殘疾，且因天氣轉冷，還一度懷疑是否為中風，於是到醫院檢查。經核磁共振（MRI）檢查後發現，原來是第4、5節及5、6節頸椎椎間盤脫出，造成神經嚴重壓迫，導致右上肢功能明顯受限。

經醫療團隊完整評估後，隨即安排開放性頸椎椎間盤切除前融合手術。

蔡先生在手術清醒後，便明顯感受到右手原本緊繃與不適的感覺大幅緩解，並已能開始活動。又在醫護人員的指導下復健，術後第3天，右手功能即恢復約9成，握力與活動度顯著改善，逐漸能拿取日常生活物品，順利出院返家。

手臂無力不一定是中風，頸椎神經壓迫其實是臨床上相當常見，卻容易被忽略的疾病。

頸椎椎間盤突出多與姿勢不良、重複性動作、上肢過度使用或退化有關，當神經受壓時，可能出現單側手臂無力、抬不起來、疼痛、麻木或握力下降等症狀，且常突然發生，易被誤認為中風或肌肉拉傷。

若症狀持續惡化並影響生活或工作，應及早就醫檢查。長時間低頭、固定姿勢工作者、需反覆使用上肢的勞力與餐飲業者，以及中高齡族群，皆為高風險族群。

平時應適度休息、變換姿勢，並進行頸肩伸展運動，以降低頸椎病變風險。

（作者分別為佑民醫院脊椎外科主任黃裕涵、佑民醫院個管師賴佳汶）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中