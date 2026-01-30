自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

老翁心梗搶回一命 遠距照護接力守護

2026/01/30 05:30
老翁心梗搶回一命 遠距照護接力守護

▲北榮「遠距醫療暨雲端照護中心」，與板橋榮家展開深度合作，提供長者即時的醫療服務。（北榮提供）

記者侯家瑜／台北報導

老翁心梗搶回一命 遠距照護接力守護

▲張世霖主任率醫療團隊至板橋榮家義診，聚焦心血管疾病。（北榮提供）

1名近百歲榮家住民突發急性心肌梗塞，經台北榮總即時心導管手術成功搶救；北榮透過遠距醫療暨雲端照護中心，與板橋榮家合作，將急性治療與長期追蹤無縫接軌，結合智慧科技守護高齡心血管健康，展現高齡醫療新模式。

1名近百歲的榮家住民吳伯伯，日前突然出現胸悶、呼吸困難等症狀，緊急送往台北榮總急救。檢查發現，其心臟左前降支等主要冠狀動脈狹窄高達99%，確診為急性心肌梗塞。醫療團隊立即進行心導管檢查並置放支架，成功打通阻塞血管，搶回關鍵生命線。後續在跨團隊照護下，克服呼吸與凝血等多重挑戰，順利康復並返回板橋榮家休養。

榮總結合智慧科技 創新高齡醫療模式

隨著台灣正式邁入超高齡社會，遠距醫療的重要性也日益凸顯。北榮院長陳威明表示，在他與副院長李偉強支持下，成立「遠距醫療暨雲端照護中心」，並與擁有約800床規模的板橋榮家深度合作，透過科技結合醫療專業，為長者打造更即時、安全的照護網絡。

醫療團隊由遠距醫療暨雲端照護中心主任張世霖領軍，多次前往板橋榮家義診與健康篩檢，聚焦高齡族群最常見、風險也最高的心血管疾病。針對118位確診心血管疾病的住民，團隊與榮家醫師合作，量身訂製個人化照護計畫，並納入遠距照護系統進行長期追蹤，讓醫療從被動等待，轉為主動守護。

北榮遠距醫療中心執行秘書，也是個管師的郭家瑩指出，吳伯伯的案例不只是1次成功搶救，更展現急性治療與出院後長期追蹤無縫接軌的照護模式，讓長者即使離開醫學中心，也能持續獲得專業支持。這套模式結合輔導會金字塔3級醫療照護計畫，在國科會高齡照護計畫支持下，李偉強導入智慧科技，建構醫養整合平台，已於多處榮家實際運作。

