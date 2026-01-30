過年零食輕鬆吃 營養師推6款療癒系點心

▲營養師建議可適量吃堅果，有助放鬆神經；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

農曆年團聚少不了零食，但選錯種類恐讓人更疲倦、煩躁。營養師指出，這其實和「吃進去的食物種類」息息相關，選錯零食不只影響體重，連情緒也會被牽著走。

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，很多民眾會好奇「吃東西真的會影響心情嗎？」答案是肯定的，而且影響程度往往比想像中更明顯。過年期間常見的糖果、糕餅、含糖飲料，多屬於高糖、低蛋白質的食物，容易讓血糖快速上升又急速下降，一旦血糖波動過大，人就容易感到疲累、心浮氣躁，甚至出現越吃越空虛的狀況。

除了血糖起伏，另一個常被忽略的關鍵是「血清素原料不足」。血清素是一種能讓人感覺放鬆、情緒穩定的重要神經傳導物質，而它的主要原料之一是「色胺酸」，必須透過飲食攝取。若點心多半是精製糖類，缺乏色胺酸來源，不僅無法穩定情緒，反而可能讓情緒更低落。

選錯零食不只影響體重 還有情緒

陳韻婷強調，過年不需要對零食過度嚴苛，與其完全不吃，不如選對種類，只要掌握「優質蛋白質、色胺酸、抗氧化營養素」3大原則，就能在享受年節氛圍的同時，也替身體與情緒減輕負擔。

她也推薦6款「過年好心情點心」供民眾參考。像是堅果搭配70%以上黑巧克力，能補充鎂與好的脂肪，有助於放鬆神經；新鮮水果加無糖優格，同時補充蛋白質、色胺酸與抗氧化物，對腸道與情緒穩定都有幫助；偏好鹹食者，可選毛豆或滷豆干，蛋白質有助於穩定血糖、延長飽足感；烘烤黑豆則富含膳食纖維與花青素，能補足年節飲食常缺乏的營養。

甜點方面，可選低糖豆花，配料以燕麥、薏仁、紅豆或堅果為主，糖水減半或改用無糖豆漿；牛奶燉銀耳則能補充色胺酸與多醣體，溫熱飲用特別有放鬆感，甜度也可自行調整。

陳韻婷提醒，零食餅乾、肉乾、堅果酥等多屬高鈉、高精製糖、高熱量食品，建議小份量分食、避免整包獨食，並多補充白開水或無糖茶，降低身體負擔。

