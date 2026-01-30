婦驚悚車禍搶回一命 記憶整段斷片

▲林聿騰醫師說明醫療團隊在10天內，分階段替陳女完成4次手術。（彰化醫院提供）

44歲陳姓女子今年1月遭1輛休旅車撞擊並捲入車底輾壓，造成全身多處嚴重骨折、命懸一線，經衛福部彰化醫院施以4次艱難手術，才將她從鬼門關前救回。然而，陳女雖倖存，卻對車禍經過及住院初期的過程完全失去記憶，呈現「解離性失憶」狀態。

全身多處嚴重骨折 4次手術修復

事發當日，陳女與友人相約聚餐，其間，她協助友人的小黑狗至路旁小便，未料蹲下時，遭後方突然起步的休旅車撞倒，連人帶狗被捲入車底。小黑狗當場死亡，陳女則被送彰化醫院，到院時血氧濃度僅剩60%（正常95%-100%），已呈休克狀態，且合併氣胸、血胸與全身多處骨折，醫院立即插管搶救。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰指出，陳女肋骨斷裂多達21處，連結構最堅硬、不易斷裂的胸骨也發生骨折，顯示胸部遭受極大外力壓迫，導致嚴重氣胸、血胸與胸廓變形，呼吸無法正常，隨時可能危及生命；此外，骨盆、腰椎及左腳脛骨也全數骨折，傷勢相當罕見。

林聿騰表示，醫療團隊透過3D胸廓重組影像精準定位，進行肋骨微創固定手術，使用鈦合金骨板與骨釘重建胸腔結構，穩定呼吸功能，隨後再由骨科團隊分兩階段完成骨盆、腰椎及左脛骨的微創骨折手術，10天內分階段完成4次手術，「就像把散落一地的積木一塊塊重新拼回來」。

解離性失憶 須藥物與心理治療

陳女在加護病房治療14天後轉入普通病房，目前生命徵象穩定、意識清楚，但對車禍發生當下及住院期間的經歷，均回應「不記得」、「不知道」，僅事故前記憶與認知功能正常。

對此，彰化醫院精神科主任梁孫源指出，這類情況可能屬於創傷後的「解離性失憶」，是一種心理防衛機轉，當個體遭遇重大創傷或過度壓力時，大腦會暫時切斷相關記憶，以降低心理痛苦。未來是否恢復記憶仍需持續觀察，有些患者會隨時間逐漸想起，也可能永久無法回憶；若後續出現反覆噩夢、畏懼車輛或對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群（PTSD）症狀，將安排藥物與心理治療協助復原。

