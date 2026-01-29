自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

導入F1賽車管理 肝臟移植輸血最小化

2026/01/29 05:30
導入F1賽車管理 肝臟移植輸血最小化

▲花蓮慈濟醫院器官移植團隊，近日為1對父女進行「不輸血肝臟移植手術」。（花蓮慈院提供）

記者王錦義／花蓮報導

肝臟移植傳統上被視為需大量輸血的高風險手術，花蓮慈濟醫院器官移植團隊近日完成1項難度極高挑戰，為1對父女進行「不輸血肝臟移植手術」。

花蓮慈醫團隊 完成高難度手術

慈濟外科部主任陳言丞表示，「不輸血」在醫學上精確定義是「輸血最小化（Blood Sparing）」。意味著在手術與術後治療過程中，盡一切努力避免使用來自他人捐贈「異體血液製品」，以降低可能因此帶來不必要的免疫反應，進而影響移植預後。

陳言丞說，外科手術跟F1賽車有很多共通性，肝臟移植團隊與麻醉部團隊建立了一套如同F1賽車般精密的「綜合性策略」，涵蓋4大主要支柱包含賽前準備、賽中執行、數據導向及風險控管。

團隊在術前嚴格篩選合適病人（如MELD分數較低者），並積極給予鐵劑、紅血球生成素（EPO）及營養調整，把病人的「血液庫存」養護至巔峰狀態。手術中，外科醫師像是賽車手負責精準操作，而麻醉醫師如同策略長，由麻醉醫師執行「低中心靜脈壓麻醉」，精準控制血壓，以減少肝臟切離時的靜脈出血。

「自體血回收系統（Cell Saver）」列為標準配備，能回收病人自身的失血，經過洗滌處理後再輸回體內。器官移植團隊摒棄傳統「缺血就輸血」的做法，引進如同F1遙測系統的「血栓彈力圖（TEG/ROTEM）」即時監測。數據導向讓醫療團隊從「自助餐式」的大量輸血，轉變為「單點式（À la carte）」的精準治療，缺凝血因子就只補因子，缺纖維蛋白原就補纖維蛋白原，實現精準醫療。

團隊在風險控管上，也預先設定了明確的量化紅線（如血紅素最低值、乳酸濃度）。一旦觸及警戒線，團隊會果斷啟動「轉換計畫」，立即轉為傳統輸血模式。

