健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

童反覆胰臟炎 當心罹罕病囊性纖維化

2026/01/29 05:30
童反覆胰臟炎 當心罹罕病囊性纖維化

▲林小妹（中）在6歲確診囊性纖維化後，於北榮接受完整跨科照護。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

童反覆胰臟炎 當心罹罕病囊性纖維化

▲拍痰背心可以協助患者排出濃稠痰液。（記者侯家瑜攝）

囊性纖維化（Cystic Fibrosis，簡稱CF）是1種影響呼吸道、消化道等多重器官的罕見遺傳疾病。台北榮總遺傳諮詢中心主任楊佳鳳指出，院內13年來跨科照護5名囊性纖維化患者，治療成果已與國際接軌。因疾病預後與確診時機高度相關，呼籲將囊性纖維化納入新生兒篩檢，避免延誤黃金治療期。其中，13歲病友林小妹在6歲確診後穩定追蹤治療，如今生活與學習幾乎與同齡孩子無異。

榮總兒醫籲納新生兒篩檢

楊佳鳳說明，囊性纖維化屬於體染色體隱性遺傳疾病，源自第7對染色體上的囊性纖維化跨膜調節因子（CFTR）基因突變。該基因負責調節氯離子通道功能，當功能異常時，體內分泌物會變得異常濃稠，進而影響呼吸、消化、生殖等系統，造成反覆肺部感染、慢性鼻竇炎、營養吸收不良，嚴重者甚至出現肝功能受損或不孕。

臨床症狀表現多元，有些患者在新生兒時期即因胎便阻塞、不明原因電解質異常或反覆胰臟炎被注意；隨年齡增長，則常出現慢性咳嗽、氣喘樣症狀與反覆感染。囊性纖維化在歐美族群的發生率約為1/3200，但目前全台僅通報18例。北榮依多年臨床經驗推估，實際發生率可能達1/30000，顯示仍有不少患者尚未被診斷。

目前囊性纖維化尚未納入台灣新生兒常規篩檢，診斷高度仰賴臨床警覺。楊佳鳳指出，只要出現胎便阻塞、不明原因低血鉀、反覆胰臟炎或反覆肺部感染，就應提高警覺，透過汗氯測試、CFTR基因檢測及鼻電位差檢查確認。

北榮兒童醫學部長期追蹤的5名患者，年齡介於10至40歲，最早接受治療者已追蹤超過12年，肺功能穩定、無需氧氣輔助，生活品質接近一般人。

其中最年幼的林小妹在2017年6歲時，因反覆電解質不平衡與胰臟炎轉診北榮，透過全外顯子定序迅速確診。醫療團隊啟動完整照護流程，整合罕病資源、申請專案藥物，並協助取得高頻率胸壁震盪治療的拍痰背心。如今她肺功能穩定，治療成果已達美國前25%囊性纖維化照護中心水準。

楊佳鳳形容，囊性纖維化是一場「人與痰的比賽」。她指出，拍痰背心透過高頻震動協助排痰，是治療關鍵之一，但設備價格高達40至50萬元，加上部分藥物尚未納入健保，對家庭而言是不小負擔。

她呼籲，唯有及早診斷、長期支持，才能守住病人每一次呼吸。

