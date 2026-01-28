自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

眼科名醫陳珊霓 新書科普揭眼底病變

2026/01/28 05:30
眼科名醫陳珊霓 新書科普揭眼底病變

▲陳珊霓醫師提醒，患者初期出現看東西模糊、色彩變暗、線條扭曲等輕微變化，可能已是視網膜或黃斑部病變的警訊。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

眼科名醫陳珊霓 新書科普揭眼底病變

▲陳珊霓醫師（右）在視網膜手術領域有豐富經驗與高成功率。（陳珊霓醫師提供）

眼底病變是全球最常見的視力喪失原因，眼科名醫陳珊霓為視網膜與黃斑部治療權威，精通複雜性手術，亦是全球前2%頂尖科學家，近期出版《明眸再現-眼底病變尖端治療法》，以臨床第一線經驗，系統解析眼底疾病的成因、診斷與最新治療策略，協助醫師與病患掌握正確的治療決策時機。

中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓指出，醫師在門診時間有限，難以完整解釋複雜病情，因此出書以淺白文字，為病人設計科普書籍，清楚說明各種視網膜疾病，包括糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變等相關治療選項與術後配合方式，協助病人理解自身病況，補足門診口頭說明的不足。

陳珊霓專精治療黃斑部皺摺、視網膜剝離、牽引性視網膜剝離、增殖性玻璃體視網膜病等困難疾病，其中困難手術已近2000例，除了天賦及巧手，更投入大量研究與學習，即使門診量大，仍向病患耐心解釋病情，照顧患者視力。

雙手曾遭患者砍傷 勤復健重返手術台

10多年前，陳珊霓曾遭到1名患者不滿白內障治療結果，竟在門診對她揮刀砍殺。她雙手被砍傷，肌腱、韌帶被砍斷，縫合手術後生活仍無法自理，但她不認輸，積極復健，從食指能觸碰到大拇指練習，到重新拿手術刀練習，3、4個月後重返崗位。

陳珊霓表示，支撐她重回眼科手術的動力，除了本身個性樂觀與家人支持外，自身經歷讓她更能同理並鼓勵想放棄的病患，也會直言不治療的嚴重後果，強調現今醫療技術進步，過去無法治療，現在已有可行療法，不應輕言放棄。

高度近視、糖友 應定期眼底檢查

陳珊霓提醒，許多患者初期只出現看東西模糊、色彩變暗、線條扭曲等輕微變化，常誤以為是近視加深或疲勞所致，可能已是視網膜或黃斑部病變的警訊，尤其高度近視、糖尿病患者、長時間用眼族群，以及隨年齡增加的老化壓力與遺傳因素，都屬於高風險族群，應定期接受眼底檢查。

